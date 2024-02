Nuova campagna di comunicazione per Alia Multiutility. Firma Bam

Alia, azienda che ha dato vita alla nuova multiutility della Toscana attiva nel settore idrico, ambientale ed energetico e nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nelle provincie di Firenze Prato e Pistoia, lancia una nuova campagna pubblicitaria per coinvolgere i cittadini nel mantenere il decoro del verde e degli spazi urbani comuni, la corretta gestione rifiuti.

A firmare la creatività della nuova comunicazione è Bam, l'agenzia guidata da Paolo Bassanetti. Già partner di Alia dallo scorso anno, la sigla si è vista confermare l'incarico dopo la vittoria nella relativa gara.

La presentazione della nuova campagna di comunicazione si è svolta a Firenze, all’interno di Palazzo Wanny. Il media plan sarà veicolato su tv, cinema, radio e canali social dell’azienda. Oltre ad essere declinata sul territorio tramite OOH e DHOO.

“Lo spot parte dall’inquadratura di un ragazzino che, tornando a casa da scuola, vede un sacchetto pieno di rifiuti abbandonato a terra e decide di porre rimedio personalmente a quel gesto di inciviltà. Con un colpo di tacco solleva il sacchetto da terra, poi una serie di passaggi fra alcuni passanti fa arrivare quel sacchetto in mano agli operatori Alia, che spediscono i rifiuti all’interno del cassonetto della differenziata, lì dove avrebbero dovuto essere gettati fin dall’inizio” si legge nella nota.

Frutto della collaborazione fra l’area comunicazione di Alia e l’agenzia Bam, la campagna di comunicazione è destinata a essere implementata e sviluppata nel corso dei prossimi mesi grazie a contenuti in continua evoluzione. La comunicazione è stata messa a punto anche grazie alla collaborazione avviata con un team di ricercatori in Economia comportamentale del corso di dottorato in ‘Social Sciences for Sustainability and Wellbeing’ promosso dal dipartimento per l’Economia e l’impresa (Disei) dell’Università di Firenze. Un accordo che ha permesso di condividere modelli di analisi dei dati basati sui sentimenti degli utenti, così da costruire messaggi in grado di motivare comportamenti positivi attraverso il linguaggio universale dello sport.

“Tutti dobbiamo sentirci responsabili del decoro delle nostre città, mentre spesso assistiamo alla sottovalutazione di quanto sia importante, anche dal punto di vista economico, centrare l’obiettivo di una corretta gestione dei rifiuti”, aggiunge Lorenzo Perra, Presidente Alia Multiutility.