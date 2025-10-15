Nasce Pull the Rabbit, nuovo hub della comunicazione e dell’advertising digitale AI-driven. Alla guida Simone Pepino

Nasce a Milano un nuovo hub della comunicazione e dell’advertising digitale AI-driven. Si tratta di Pull the Rabbit, nuova realtà madtech AI-first che unisce sotto un unico cappello alcune importanti realtà dell’innovazione italiana come StartupItalia, Hoopygang, Xformance, 4books, insieme ai progetti SIOS, Unstoppable Women e Unbox Labs, in un ecosistema integrato - AI First. Rebel Ads - dove “media, creator, performance e formazione dialogano costantemente tra loro grazie a un approccio AI-first capace di trasformare creatività, strategia e misurabilità in risultati concreti”, spiega la società in una nota.

Sostenuto da Nana Bianca, Pull the Rabbit nasce con una vocazione chiara: essere AI First, ossia mettendo l’intelligenza artificiale al centro di ogni processo creativo, editoriale e strategico. Una visione di sistema resa possibile anche dalla partecipazione di investitori di primo piano quali Cdp Venture Capital, P101, Primo Capital e Fondazione Sardegna. “L’intelligenza artificiale non sta solo influenzando i modelli di business - spiega Paolo Barberis, Co-founder di Nana Bianca -: sta riscrivendo le regole del gioco, specialmente nel MadTech. Questo settore poggia su tre pilastri fondamentali — idee, creatività e performance — e l’impatto dell’AI oggi è ‘full stack’: attraversa l’intera catena del valore, dalla scintilla creativa iniziale fino alla reportistica e al raggiungimento dei KPI”.

I dati di mercato confermano che l'adozione strutturale dell’AI genera un efficientamento dei costi operativi del 30% e un aumento dei ricavi superiore al 20%; leve decisive per competere in un comparto, quello MadTech, proiettato a superare i 2.500 miliardi di dollari già nel prossimo decennio. “Posizionarsi oggi come realtà ‘AI-first’ non è più un’opzione, ma un imperativo strategico. Qui risiede il vero ‘gioco di prestigio’: quando competenze verticali e tecnologia avanzata si fondono, la complessità tecnica scompare lasciando spazio alla magia di risultati tangibili”.

Un ecosistema integrato per il MadTech italiano

Pull the Rabbit racchiude un network consolidato di strutture: StartupItalia racconta l’innovazione e alimenta la community delle startup e delle imprese; Hoopygang valorizza la creator economy attraverso marketing data-driven, trasformando le storie dei creator in strumenti strategici; Xformance garantisce performance e ottimizzazione AI-driven, chiudendo il cerchio tra creatività e risultati misurabili; 4books fornisce microlearning continuo, aggiornando competenze e conoscenze per sostenere l’innovazione quotidiana; SIOS, Unstoppable Women e Unbox Labs completano l’ecosistema con eventi, format sulla leadership femminile, produzione creativa e spazi di sperimentazione.

Alla guida di Pull the Rabbit Simone Pepino, già Ceo di StartupItalia e Hoopygang: “La mia generazione, quelli della X per intenderci, ha affrontato sfide che ci hanno resi più curiosi e resilienti, alimentando la voglia di scoprire - spiega il manager -. Oggi riuniamo più realtà che condividono un punto fondamentale: raccontare e vivere l’innovazione con la magia che questa può portare. Abbiamo scelto di unire queste esperienze per creare valore autentico. Ai First. Rebel Ads ha l’obiettivo di diventare un riferimento in cui trovare soluzioni concrete e integrate per una comunicazione creativa unica ed efficace”.

La nuova sede milanese

Il nuovo brand opererà dalla sede in via Polidoro da Caravaggio 37 a Milano, centro strategico e laboratorio operativo di questo ecosistema integrato di società. All’interno di questo spazio, si legge nella nota, “editori, creator, strategist, data analyst, developer e team di performance lavorano insieme, sfruttando il motore dell’AI per generare idee, contenuti e campagne end-to-end ad alto valore aggiunto”.

“È in questo spazio di convergenza che l'AI incontra il talento, creando quell'ambiente proattivo indispensabile per generare la 'magia' di soluzioni AI-first capaci di rispondere alle richieste dei brand e anticipare le sfide del mercato” dichiara Pepino.

Pull the Rabbit verrà presentata ufficialmente il 17 dicembre nella cornice di Palazzo Mezzanotte, durante SIOS25 Winter, il principale evento italiano dedicato all’innovazione e all’ecosistema startup, organizzato da StartupItalia sin dal 2015.