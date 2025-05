Nasce “Boraso Spritz”, il nuovo podcast sul futuro del digitale

Da un’idea di Massimo Boraso, founder dell’omonima agenzia di digital commerce, prende vita Boraso Spritz – il primo podcast “in cui si beve”. Un format informale e brillante in cui si mescolano conversazioni stimolanti, digital strategy e Spritz.

Nel podcast, Massimo Boraso dialoga con alcuni dei protagonisti più rilevanti del panorama digitale italiano e non solo, per esplorare trend, visioni e prospettive su un mercato in continua evoluzione.

La prima puntata ha come ospite Pietro Rossato, Digital Manager di Pittarosso, con cui si è discusso di temi centrali per il futuro del business online: dal percorso di creazione dell’eCommerce di Pittarosso all’efficacia della piattaforma Shopify, passando per l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla SEO e sul ruolo dei social media.

«Perché lo Spritz?» – scherza Boraso – «È veneto come il mio cognome e l’alcol aiuta i contenuti! Intervistare non è facile, ma mi diverte e soprattutto imparo moltissimo.»

Boraso Spritz è disponibile su tutte le principali piattaforme audio e video. Un invito ad ascoltare, riflettere e brindare al cambiamento digitale.

Gli ospiti delle prossime puntate saranno Pierluigi Lanzarini, CEO e founder di CampuStore, Marica Fachin, Digital Manager di WWF, Eliana Slavi, Fondatrice e CEO di Cosmic e molti altri.