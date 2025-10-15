  • Programmatic
13/01/2026
di Alessandra La Rosa

Naked Cashmere sceglie GB22 dopo una consultazione per il riposizionamento strategico e la comunicazione

Nuovo incarico per l’agenzia, già al lavoro sulla prossima campagna del brand californiano di maglieria

New business per GB22. L’agenzia, a seguito di una consultazione, è stata scelta da Naked Cashmere, brand californiano specializzato in maglieria in cashmere, per il riposizionamento strategico e rilancio del proprio marchio.

La collaborazione, si legge in una nota, nasce con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento di Naked Cashmere nel mercato contemporaneo, intervenendo sull’identità di brand e sul sistema di comunicazione per allinearli alle nuove dinamiche del settore e alle aspettative di un pubblico sempre più evoluto, nel rispetto delle radici e del DNA americano del marchio. 

Il progetto prevede la definizione di una visione di lungo periodo, orientata a consolidare la rilevanza del brand e a supportarne una crescita sostenibile nel tempo. Un percorso strategico pensato per accompagnare Naked Cashmere in una nuova fase di sviluppo, valorizzandone l’eredità e rendendo il posizionamento più chiaro, distintivo e competitivo nel panorama fashion.

"Affiancare Naked Cashmere in questa fase di evoluzione significa lavorare sull’equilibrio tra heritage e contemporaneità - dichiara Vicky Gitto, Founder di GB22 -. Un percorso strategico pensato per rafforzare il posizionamento del brand e supportarne una crescita solida e sostenibile".

Con questo incarico, GB22 amplia la propria attività sul mercato statunitense. L’incarico sarà operativo anche sul mercato italiano (Naked Cashmere vende al momento negli store fisici negli Usa e nel resto del mondo attraverso piattaforma ecommerce) e vede già l'agenzia al lavoro sulla nuova campagna del brand

