MYT Communication per la “La Corriera di Natale”: un progetto che unisce comunicazione, solidarietà e amore per la Puglia

MYT Communication, agenzia di marketing e comunicazione con sede a Canosa di Puglia, partecipa come media partner ufficiale all’iniziativa “La Corriera di Natale”, promossa da Inchiostro di Puglia in collaborazione con Cotrap, SITA SUD e Dulciar.

Ogni anno, migliaia di giovani pugliesi rinunciano a trascorrere il Natale con le proprie famiglie a causa dei costi proibitivi dei trasporti. Da qui l’idea de “La Corriera di Natale”: un autobus che percorrerà l’Italia — da Sud a Nord e viceversa — per riportare a casa per Natale chi ha dovuto allontanarsi per lavoro o studio.

In questo progetto, MYT Communication, insieme a Inchiostro di Puglia, ha curato la strategia di comunicazione: dall’ideazione del concept creativo e dello storytelling, fino alla realizzazione dei contenuti che accompagneranno l’intera campagna. "Un racconto sincero e condiviso, pensato per celebrare il senso di comunità, la generosità e la gioia del ritrovarsi", spiega l'agenzia nella nota.

La partecipazione di MYT Communication a “La Corriera di Natale” rappresenta un nuovo passo nel percorso dell’agenzia, che da anni lavora per costruire una narrazione autentica e contemporanea del Sud, restituendogli il suo ruolo di territorio vivo, produttivo e generatore di idee.

Per MYT, comunicare significa molto più che raccontare: "significa partecipare al cambiamento, valorizzando le energie, le imprese e le persone che ogni giorno contribuiscono a costruire una Puglia dinamica e innovativa", si legge nel comunicato. "Attraverso i progetti che sceglie di sostenere, MYT Communication contribuisce a una visione diversa e necessaria del Sud — non più luogo passivo o periferico, ma spazio creativo e centrale, dove la comunicazione diventa strumento di crescita e coesione".

Un impegno che nasce da un legame profondo con il territorio e dalla convinzione che il futuro del Sud si costruisce raccontandolo per ciò che è davvero: un laboratorio di idee, relazioni e possibilità.