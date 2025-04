MYT Communication e FBM: partnership strategica per un marketing B2B guidato dall’AI

Fare impresa al Sud richiede visione strategica, determinazione e la capacità di anticipare il cambiamento. Lo dimostrano Giandomenico Bucci, Marco Geremia Lenoci e Nico Sciannamea, i tre giovani professionisti canosini che hanno fondato MYT Communication, agenzia di marketing digitale nata in Puglia da un’intuizione condivisa: non aspettare il “momento giusto” ma crearlo.

Un’intuizione che, a distanza di pochi anni, si è concretizzata in una realtà strutturata, capace di affiancare imprese nella loro evoluzione digitale, nel riposizionamento strategico e nello sviluppo di una comunicazione orientata al risultato.

Tra queste realtà figura FBM Srl, società di ingegneria multidisciplinare con sede a Taranto e guidata dal direttore generale Alfonso Valentino.

Specializzata in progettazione meccanica, civile, elettrica e strumentale, FBM si distingue per il suo approccio all’innovazione e per la volontà di investire in una comunicazione tecnica efficace e moderna.

La collaborazione tra FBM e MYT Communication

A inizio 2025, FBM ha scelto MYT Communication con un obiettivo chiaro: evolvere la propria identità digitale e rafforzare il dialogo con clienti e stakeholder, raccontando la complessità tecnica con un linguaggio semplice, diretto e autentico.

La risposta è stata un piano marketing B2B alimentato dall’intelligenza artificiale, capace di valorizzare know-how e visione aziendale.

“Abbiamo integrato strumenti di AI per ottimizzare l’intera catena di produzione dei contenuti: dall’analisi del sentiment dei clienti all’automazione delle newsletter, dalla scrittura SEO semantica alla generazione di insight a partire dai dati aziendali interni”, spiegano i fondatori di MYT.

E il piano ha già prodotto risultati concreti:

targeting avanzato attraverso modelli predittivi;

contenuti personalizzati per decision maker nei settori Oil&Gas e Ambientale;

campagne pubblicitarie ottimizzate (Google Ads e LinkedIn Ads) tramite A/B test e copywriting generativo;

rafforzamento della presenza digitale di FBM, che ne consolida il ruolo di thought leader nel panorama ingegneristico.

Giovani, Sud, AI: la formula dell’innovazione

La sinergia tra MYT e FBM non è solo una partnership commerciale ma è, soprattutto, l’incontro tra generazioni, territori e visioni complementari.

Da un lato, un’impresa solida che investe nel futuro. Dall’altro, tre giovani marketer che hanno scelto di restare e innovare in Puglia, dimostrando che talento e innovazione possono fiorire anche lontani dai grandi centri.

“Il nostro obiettivo – affermano i fondatori di MYT – è dimostrare che l’innovazione non ha coordinate geografiche: può nascere ovunque ci siano idee, visione e volontà. L’AI è solo uno degli strumenti con cui ci stiamo riprendendo il futuro”.

In un mondo dove tecnologia, comunicazione e business si intrecciano sempre più, la storia di MYT Communication e FBM è il segnale che il marketing B2B di domani parlerà una nuova lingua: “quella delle alleanze intelligenti, delle visioni coraggiose e di una Puglia che non aspetta, ma guida il cambiamento”, dicono in conclusione Bucci, Lenoci e Sciannamea.