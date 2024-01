Mashfrog raggiunge il traguardo delle cento app sviluppate

FontaninApp è l’ultima app sviluppata dal team digital di Mashfrog Group, grazie alla quale l’azienda IT raggiunge il traguardo delle cento applicazioni sviluppate dal 2013 ad oggi. “Un successo frutto di una storia lunga oltre dieci anni, che l’ha vista protagonista della trasformazione digitale in Italia, e non solo” si legge nel comunicato. Innovazione ed evoluzione continua, ma anche trasversalità di progetti e di clienti: queste sono le parole chiave che hanno guidato la crescita di Mashfrog e che gli hanno permesso di lavorare in settori molto diversi tra loro, sviluppando 100 applicazioni differenti per ambiti, tecnologie e obiettivi.

FontaninApp è stata sviluppata per Acquedotto Pugliese allo scopo di rendere più facilmente individuabili le oltre 2. 300 fontanine pubbliche presenti in Puglia. Un progetto che strizza l’occhio alla sostenibilità, promuovendo l’uso dell’acqua pubblica e offrendo news sempre aggiornate sui temi ambientali. In questo ambito Mashfrog ha già sviluppato altre applicazioni, come Aliapp per la gestione dei rifiuti in Toscana centrale, che consente, tra le altre cose, di consultare il proprio profilo utente e sbloccare i contenitori per i rifiuti con l’apposita tessera A-pass.

Oltre al settore dei servizi ambientali, Mashfrog ha sviluppato applicazioni innovative e user-friendly anche nell’ambito della mobilità. Una delle prime è stata Eni Live, un’app che ha fornito un contributo importante alla diffusione del mobile payment e delle soluzioni cashless, permettendo di fare rifornimento di carburante senza l’uso dei contanti, ma pagando solo con un clic. Con lo stesso obiettivo più recentemente ha sviluppato per Austostrade per l’Italia l’app TargaGO, che semplifica e rende più efficiente il pagamento dei pedaggi autostradali.

Un altro settore in cui Mashfrog ha contribuito allo sviluppo di app è il calcio, ambito in cui può vantare collaborazioni con diverse società sportive, tra cui il Bologna FC: i tifosi sono potuti entrare allo stadio semplicemente mostrando il proprio dispositivo mobile all’ingresso. Questo è stato possibile grazie ad una tecnologia che ha permesso di collegare l’abbonamento cartaceo con l’applicazione, una soluzione che ha ottenuto un grande successo tra i tifosi, colmando di fatto un vuoto nel mercato.

“Sostenibilità, mobilità, calcio, ma anche università e formazione: risale al 2015 la prima release dell’app Luiss per la semplificazione della gestione delle attività universitarie, che nel 2023 è stata sviluppata ex novo con funzionalità più avanzate e all’avanguardia” si apprende dalla nota. Altre collaborazioni sono state avviate anche con Lumsa, Credite Agricole Campus e Campus Biomedico.