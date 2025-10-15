Maserati affida a 777 la campagna globale per i 100 anni del Tridente

Maserati ha scelto 777, la realtà nata dalla collaborazione tra le agenzie indipendenti Armando Testa (Italia) ed Herezie (Francia), per firmare la campagna globale dedicata al centenario del Tridente, l’emblema che accompagna il marchio dal 1926. La joint venture si è aggiudicata la gara indetta dall’azienda per le celebrazioni del 2026, definito “Anno del Tridente”.

Il simbolo, creato dall’artista di famiglia Mario Maserati e ispirato alla statua del Nettuno di Bologna, rappresenta da un secolo forza, coraggio e identità del brand. La nuova campagna, che sarà declinata in hero video, OOH e DOOH, racconterà l’evoluzione del Tridente attraverso un percorso visivo che intreccia heritage, design italiano e vocazione all’innovazione.

L’obiettivo è mettere in scena un immaginario che attraversa il tempo, connettendo la storia del marchio alla sua proiezione futura. “Il 2026 sarà un anno di grandi celebrazioni dedicate all’emblema che ci ha reso celebri in tutto il mondo: il Tridente, nato esattamente un secolo fa”, ha dichiarato Pietro Zambetti, Brand Creative Director Maserati. “La campagna che costruiremo con il team 777 rappresenterà il filo conduttore delle attività, garantendo continuità all’approccio omni-channel e omni-funnel centrale in ogni nostra attivazione”.

La campagna verrà lanciata nel corso del 2026 e farà da cornice alle iniziative celebrative previste dal brand per il centenario.