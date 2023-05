LC International vince la gara di Asprocarne Piemonte per la campagna pubblicitaria sulla razza Blonde d'Aquitaine

LC International, società di servizi professionali che offre a operatori pubblici e privati, nazionali e internazionali il supporto per approcciare nuovi mercati o per intensificare le attività già esistenti in quelli consolidati sviluppando strategie su misura, si aggiudica il bando di gara indetto da Asprocarne Piemonte S.C.C., l'organizzazione di produttori di carni bovine costituita nel 1985 e riconosciuta dalla Regione Piemonte nel 1986, per la realizzazione di una campagna di informazione e promozione sulla razza Blonde d'Aquitaine e i suoi prodotti.

Il valore totale d'appalto è di 1.320.871 milioni di euro per un contatto che avrà una durata di 36 mesi. Nello specifico, la gara aveva per oggetto l'affidamento di parte della campagna di informazione e promozione in Italia e in Francia da espletare all'avvio del contratto fino al termine dello stesso, in coerenza con finalità, metodi e risultati attesi dalla politica comunicataria.

LC International dovrà dunque realizzare e gestire diverse aree di attività: sito web, social media, pubblicità a mezzo stampa e televisivo, realizzazione di materiale informativo (come ad esempio le brochure), realizzazione di video promozionali, partecipazione a fiere, organizzazione di workshop b2b, organizzazione di sessioni di training e organizzazione di eventi informativi b2c.