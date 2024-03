Jacques Van Niekerk è il nuovo Ceo globale di Incubeta

Incubeta, international digital marketing partner, annuncia la nomina di Jacques Van Niekerk come nuovo Ceo globale. Questo evento segna una tappa significativa nel percorso di crescita di Incubeta e verso il potenziamento dei suoi servizi data-driven, importanti per la soddisfazione delle esigenze sempre più crescenti dei clienti internazionali, spiega la nota stampa della società.

In qualità di Ceo globale, Jacques si concentrerà sul progresso delle iniziative strategiche di Incubeta, sull’espansione della sua presenza globale e sulla promozione di una cultura di innovazione e collaborazione. La sua leadership sarà determinante per far sì che Incubeta continui a evolversi insieme al panorama del marketing in rapida evoluzione, portando avanti un lavoro di alta qualità che supera le esigenze dei clienti.

Jacques porta con sé esperienza e competenze testate nel settore. Dopo aver fatto parte del team fondatore di Acceleration, uno dei primi player nel campo della consulenza tecnologica del marketing e della trasformazione digitale, Jacques è passato a dirigere il business globale dei dati sia in Wpp digital sia in Wunderman Thompson. Più recentemente, ha ricoperto il ruolo di Ceo globale di Edisen, azienda leader nella produzione di video e contenuti AI.

Nell’ultimo anno, Jacques è stato anche direttore non esecutivo del consiglio di amministrazione di Incubeta, fornendo preziosi insight e una direzione strategica che hanno contribuito alla crescita e al successo dell’azienda. In questo periodo ha sviluppato una profonda conoscenza delle operazioni e della visione globale di Incubeta. Questo, unito alle doti di leadership e ai risultati dimostrati nel corso della sua carriera, lo rendono il candidato ideale per prendere la guida dell'azienda dall’attuale Ceo globale, Lars Lehne, e guidare Incubeta verso il suo prossimo capitolo.

“Conosco il team di Incubeta fin dalla sua nascita e non ho potuto fare a meno di rimanere impressionato dalla sua traiettoria di crescita e dall’impatto sul mercato” afferma Jacques. “Ho colto al volo l’opportunità di entrare a far parte del consiglio di amministrazione e sono estremamente onorato di assumere il ruolo di Ceo globale. Siamo in un periodo entusiasmante in cui non si tratta più di marketing digitale, ma di marketing in un mondo digitale. Incubeta è in un’ottima posizione per guidare questo cambiamento, con solide basi già immerse nei dati, nell’AI e nelle tecnologie cloud. Il team di Incubeta ha un talento eccezionale e, insieme, continueremo ad abbracciare il cambiamento e l’innovazione per poter crescere ulteriormente e dare valore ai nostri clienti”.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Jacques come nuovo Ceo globale” aggiunge Mike Ossendrijver, Chief Business Officer di Incubeta. “La sua vasta esperienza alla guida di specialisti del marketing creativo e del data-driven, insieme alla sua profonda conoscenza di Incubeta e della sua cultura, lo rendono unico e qualificato per guidarci verso il futuro. Siamo certi che sotto la guida di Jacques, Incubeta continuerà a costruire sull’incredibile lavoro iniziato da Lars, guidando l’ulteriore crescita ed innovazione e superando le aspettative dei nostri clienti e partner globali”.