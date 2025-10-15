Italgas sceglie Hello come nuovo partner per la comunicazione sui social

Nuovo incarico per Hello: l'agenzia è stata scelta da Italgas come nuovo partner strategico e creativo per la comunicazione del brand sui canali social.

Fondata a Torino nel 1837, Italgas è oggi una Network Tech Company, attiva nei settori della distribuzione del gas, dei servizi idrici, dell’efficienza energetica e dell’IT. A seguito della recente acquisizione di 2i Rete Gas, Italgas è diventato il primo operatore nella distribuzione del gas in Europa, gestendo una rete di oltre 150.000 chilometri e oltre 12 milioni di clienti in Italia e Grecia. Attraverso le sue controllate nel settore idrico, il Gruppo fornisce servizi, direttamente e indirettamente, a 6,3 milioni di persone, pari al 10% della popolazione italiana, principalmente nelle regioni Lazio, Sicilia e Campania.

Obiettivo della collaborazione con Hello è rafforzare e rinnovare la presenza online di Italgas attraverso una narrazione sempre più autentica, creativa e coerente, capace di adottare un tone of voice innovativo e uno sguardo all’avanguardia sui temi che guidano l’identità del Gruppo, come spiega Sara De Mattia, Managing Director di Hello: “La collaborazione con Italgas rappresenta per Hello un progetto di valore. Comunicare in un settore così centrale per la vita di tutti i giorni significa trovare un giusto equilibrio tra semplicità, coerenza e concretezza. Vogliamo raccontare in modo chiaro e autentico l’impegno di Italgas verso un modello energetico sostenibile, mettendo al centro il rapporto delle persone con l’energia e la quotidianità che ne deriva.”