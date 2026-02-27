3PW acquisisce la londinese Bluecommerce e la trasforma in Qubify per rafforzare l’offerta nel direct to consumer

Continua il percorso di espansione di 3PW Commerce, la realtà italiana specializzata nella gestione operativa dei marketplace internazionali: dopo aver consolidato la propria presenza globale avviando 6 sedi operative tra Europa e Stati Uniti, ed aver accelerato l’espansione verso Australia e Canada, il gruppo abruzzese guidato operativamente da Alessio Carrozza annuncia l’acquisizione della startup londinese Bluecommerce e amplia così la sua offerta di servizi ecommerce per i brand.

L’operazione evolve l’offerta di 3PW nella direzione del direct to consumer, con l’obiettivo di fornire ai brand partner competenze sempre più integrate tra marketplace, retail digitale e gestione diretta dei canali di vendita. Così come soluzioni ancora più avanzate per presidiare i canali di distribuzione e la vendita digitale nella direzione dei clienti finali.

A seguito dell’acquisizione, Bluecommerce cambia nome e diventa Qubify, mantenendo però intatta la propria specializzazione tecnologica e l’approccio innovativo. «Siamo particolarmente fieri di aver portato a termine questa operazione, che rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita di 3PW», commenta Alessio Carrozza, responsabile operativo della società. «Negli ultimi anni i nostri clienti ci hanno chiesto sempre più spesso di affiancare alla gestione del canale Amazon anche competenze legate al mondo retail e consumer. Con questa operazione abbiamo voluto portare all’interno del nostro ecosistema nuove professionalità e tecnologie in grado di rafforzare ulteriormente il supporto strategico che offriamo ai brand».

Carrozza sottolinea, inoltre, come l’acquisizione non modifichi il posizionamento distintivo della società: «3PW continuerà a mantenere una forte verticalità sul mondo Amazon Vendor, che resta il cuore della nostra specializzazione e uno degli elementi che maggiormente ci differenziano sul mercato».

Il piano di sviluppo di Qubify

Il percorso di crescita di Qubify proseguirà con il supporto di Lorenzo Caputi. Già co-founder di Bluecommerce, Caputi entra nel board di Qubify. «Vedere l’evoluzione del progetto Bluecommerce in Qubify all’interno dell’ecosistema 3PW è motivo di grande soddisfazione», commenta Caputi. «Ho profonda fiducia in questo nuovo assetto: continuerò a dare il mio contributo in termini di indirizzo strategico e visione con la certezza che il team d’eccellenza che stiamo formando saprà portare un enorme valore aggiunto ai brand che vogliono eccellere nell’ecosistema D2C e dell’ecommerce automation».