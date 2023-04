InnovaPuglia cerca agenzia per la campagna sulla “rete dei servizi di facilitazione digitale”

InnovaPuglia ha pubblicato un avviso finalizzato all’indivuazione di una società per l’“ideazione e redazione del piano di comunicazione per la promozione, comunicazione, coordinamento e animazione territoriale dell'intervento rete dei servizi di facilitazione digitale".

Il dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei Ministri ha individuato le regioni quali soggetti attuatori per l’assegnazione e la gestione del finanziamento per creare 3.000 punti di facilitazione su tutto il territorio nazionale al fine di accrescere, entro il 2026 per oltre 2 milioni di cittadini italiani, le competenze digitali minime richieste per il lavoro, lo sviluppo personale, l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva, secondo il modello europeo DigComp, e favorire dunque l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie.

In Puglia l’intervento denominato “La facciamo facile?” prevede l’attivazione di 231 punti di facilitazione digitale su tutto il territorio regionale con il coinvolgimento di circa 183.000 cittadini nella fascia di età 18/75 anni partecipanti alle iniziative di formazione erogate dai suddetti centri. Il fine ultimo dell’intervento affidato alla Regione Puglia è rendere la popolazione target competente e autonoma nell’utilizzo di internet e dei servizi digitali erogati dai privati e dalla pubblica amministrazione, abilitando un uso consapevole della rete e fornendo gli strumenti per beneficiare appieno delle opportunità offerte dal digitale.

Leggi anche: PUBBLICITA', TUTTE LE GARE E I NEW BUSINESS DEL 2023

Il raggiungimento di un obiettivo così ambizioso non può prescindere dall’ideazione di un piano di comunicazione rivolto alla popolazione target e più in generale a tutta la popolazione pugliese. Il progetto prevede che l’attività di promozione, comunicazione, coordinamento e diffusione territoriale affidata a InnovaPuglia sia realizzata anche tramite affidamenti, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici, a società qualificate del settore.

L’importo complessivo stimato a base d’asta è pari a 34.240,00 euro, IVA esclusa.

Le attività di progetto oggetto dell'avviso avranno inizio e termineranno nel secondo trimestre del 2023. L’erogazione delle prestazioni richieste dovrà concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2023.

Il servizio sarà aggiudicato tramite affidamento diretto previa richiesta di preventivi.