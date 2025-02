Bbdo annuncia il suo nuovo posizionamento globale “Do Big Things”

Bbdo ha annunciato il lancio del suo nuovo posizionamento globale “Do Big Things”, a 30 anni di distanza dall’ultimo rebranding. Il nuovo mantra sostituisce il celebre “The Work. The Work. The Work.”, con l’obiettivo di enfatizzare l'ambizione di affrontare grandi sfide e generare impatti concreti e duraturi per i brand.

Il nuovo posizionamento, definito sotto la guida della Ceo globale Nancy Reyes e dal Cco globale Chris Beresford-Hill, è il risultato di un lavoro collettivo tra i leader delle diverse sedi di Bbdo nel mondo. “Vogliamo canalizzare la nostra creatività e il nostro pensiero strategico verso la risoluzione delle sfide più importanti, andando oltre la semplice esecuzione per generare un impatto reale e misurabile”, ha dichiarato Nancy Reyes.

“Essere parte di un network così dinamico e ambizioso è un privilegio. 'Do Big Things' riflette perfettamente la nostra mentalità: pensare in grande, osare, e trasformare la creatività in valore concreto per i nostri clienti”, commenta Marianna Ghirlanda, Ceo di Bbdo Italy.

Nel nostro paese Bbdo nasce nel 2000 dall’unione di D'Adda, Lorenzini, Vigorelli con il network creativo internazionale Bbdo, parte del Gruppo Omnicom. L’agenzia conta in Italia un team di oltre 130 professionisti, che operano dalle sedi di Milano e Roma. Il reparto creativo è capitanato dagli Executive Creative Director Serena Di Bruno, Sara Portello e Daniele Dionisi. A Bbdo Italy fa capo proximityBbdo, agenzia creativa specializzata in digital advertising e crm.