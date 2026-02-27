Milano invasa dagli zombie per il lancio di Resident Evil Requiem. Firma LiveMeFive

LiveMeFive, agenzia di marketing e comunicazione, ha collaborato con Plaion Italia per il lancio di Resident Evil Requiem, nono episodio della serie che negli ultimi trent’anni ha emozionato e terrorizzato milioni di videogiocatori di tutto il mondo.

L’uscita di Resident Evil Requiem il 27 febbraio è stata supportata e amplificata da LiveMeFive con attività on field e digitali, con l’obiettivo di coinvolgere i numerosissimi appassionati della serie. Milano è stata il teatro delle principali attività sul territorio, partite con una campagna teaser di affissioni digitali basate sulla copertina del videogioco. L’agenzia milanese ha inoltre lavorato sulla creatività di una attività outdoor che potesse coinvolgere sia i fan più accaniti che i giocatori occasionali.

Per l’occasione è stato noleggiato e personalizzato un tram storico che ha accolto degli insoliti passeggeri, un’orda zombie. La trovata ha inizialmente suscitato stupore e qualche attimo di panico. Lo spavento si è però trasformato presto in divertimento: gli zombie si comportavano come comuni viaggiatori, leggendo, ascoltando musica e utilizzando lo smartphone. In breve tempo i fan di Resident Evil hanno dato vita a un vero e proprio tam-tam sui social per individuare gli inusuali passeggeri, cogliere l’occasione per scattare un selfie e condividere l’esperienza online. Nei dieci giorni successivi al lancio del gioco, gli zombie hanno infatti continuato a comparire a sorpresa per il centro, scattando foto e consegnando ai fan l’iconica tote bag contenente alcuni sticker ispirati al videogame.

LiveMeFive ha infine gestito la campagna di amplificazione social, occupandosi della produzione di tutti i materiali video a supporto dell’uscita del prodotto, a partire dal video “hero” dell’attività sul tram storico.

La presenza degli zombie a Milano è stata anche l’occasione per festeggiare il trentesimo anniversario della saga, dando l’opportunità ai fan di celebrare l’evento in modo inedito.

“Siamo entusiasti dell'accoglienza riservata a Resident Evil Requiem. I dati di vendita del primo weekend sono stati a dir poco sbalorditivi, superando le nostre più rosee aspettative e confermando quanto il franchise Capcom sia ancora il punto di riferimento assoluto del genere,” ha dichiarato Luigi Colamusso, Country Manager di Plaion Italia. “Vedere Milano invasa dagli zombie grazie alla collaborazione con LiveMeFive è stato il modo perfetto per celebrare questo successo commerciale e i trent'anni di una saga che continua a scrivere la storia del gaming.”