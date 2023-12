Bauer sceglie Red Robiglio & Dematteis come nuovo consulente per la comunicazione

New Business per Red Robiglio&Dematteis. L’agenzia creativa di Riccardo Robiglio e Paolo Dematteis è stata scelta come nuovo consulente per la comunicazione di Bauer, eccellenza italiana e brand premium nel segmento dadi, granulari e insaporitori.

Alta qualità, naturalità, rifiuto di ogni additivo, innovazione, forte responsabilità sociale e ambientale sono i valori del marchio. La collaborazione tra Bauer e RED mira allo sviluppo di strategie di brand e di prodotto e alla realizzazione di piattaforme creative on e offline, oltre a sviluppare ulteriormente l’expertise dell’agenzia nell’area food.