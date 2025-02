Ariston sceglie Suntimes per la gestione dei canali social

Ariston ha scelto Suntimes come partner strategico creativo per la gestione dei canali social italiani Meta e Linkedin, a seguito di una gara che ha coinvolto tre agenzie.

L’obiettivo della strategia sarà quello di rafforzare il legame con i consumatori, sia B2B che B2C, consolidando la reputation del brand, tra i player leader del settore.

La nuova strategia punta all'unione tra contenuti di entertainment e utilità, con una forte componente di storytelling sintetizzato nel concept “Siamo I PRO”, "volto a raccontare da un lato le expertise del brand, perfetto alleato per le case di tutta Italia, dall’altro l’aspirazione di ogni proprietario a diventare un vero pro nella gestione della propria casa", racconta il comunicato.

“Siamo felici di annunciare questa partnership - spiega Francesco Pelosi, founder di Suntimes - perché consolida la nostra expertise nel mondo dell’home comfort, segmento in forte crescita dove da diversi anni lavoriamo come partner strategico - creativo per brand leader. È un settore ideale dove portare un nuovo approccio di comunicazione e lavorare in modo integrato sfruttando al meglio le potenzialità social. Non è mai facile costruire uno storytelling efficace su alcune categorie di prodotto ma l’evoluzione tecnologica unita ai servizi offerti dal brand ci consentiranno di portare il racconto di Ariston in un perimetro più vasto rispetto allo standard di settore, sfruttando al meglio la penetrazione delle piattaforme in tutti i target scelti”.

“I canali social rappresentano da sempre uno strumento strategico per lo storytelling del brand e la relazione con i nostri clienti”, spiega Chiara Juliani, Communication & Digital Marketing Manager di Ariston. “Abbiamo scelto Suntimes per questa importante collaborazione, con l’obiettivo di scaldare il tono di voce del nostro brand e avvicinarlo ai nostri partner e consumatori, consolidando l’immagine di Ariston come leader di mercato nel settore del comfort termico”.

