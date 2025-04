ADCI: Stefania Siani riconfermata presidente per il prossimo triennio

Giuseppe Mastromatteo riconfermato Vicepresidente, Yvonne Schaper Segretario Generale. Nominati nuovi organi direttivi e ampliato l’ADCI Value Team

L’Assemblea dei Soci di ADCI – Art Directors Club Italiano ha confermato Stefania Siani alla Presidenza per il triennio 2025-2027. Al suo fianco, riconfermati Giuseppe Mastromatteo nel ruolo di Vicepresidente e Caroline Yvonne Schaper come Segretario Generale.

Tra le principali novità di questo nuovo mandato: l’ampliamento del Consiglio Direttivo, che passa da 9 a 12 membri, e l’istituzione di nuove aree di lavoro strategiche e il rinnovo di quelle esistenti – tra cui Digital & Tech, Interdisciplinarità, Equal & Expat, Scuole & Formazione, Attività Giovani, Social Media & New Generations, Events & Media Relations – per rispondere in modo più capillare e contemporaneo alle sfide del settore.

In tre anni i soci ADCI sono passati da 406 a 773, un aumento stupefacente del 90,5%: la presenza femminile è più che raddoppiata, segnando un +109,5% dall’inizio dell’avventura nel 2021. I giovani under 30 - la metrica fondamentale, il futuro del club - grazie al lavoro di tutti sono aumentati del 122% e quest’anno ai Giovani Leoni è stato registrato il record assoluto di iscrizioni con 375 lavori, una serata di premiazione gremita e un podio rappresentativo di tutta l’Italia. Gli Awards, il signature premio di ADCI dedicato alla creatività più prestigioso d’Italia, ha conosciuto un momento bellissimo con una crescita media delle iscrizioni del 10%.

Si amplia anche l’ADCI Value Team, pensato per promuovere l’impegno etico, culturale e sociale dell’associazione; viene riassegnata l’Ambasciata dedicata all’arte, affidata a Paola Manfrin nel ruolo di Art Ambassador, precedentemente ricoperta da Giuseppe Mastromatteo. Inoltre, sono state rinforzate le ambasciate locali esistenti, assoluta novità invece la creazione di 2 ambasciate completamente nuove: il Veneto e il Friuli Venezia Giulia.

Ecco l’organigramma completo:

Presidente: Stefania Siani

Vicepresidente: Giuseppe Mastromatteo

Segretario Generale: Caroline Yvonne Schaper

Consiglio direttivo:

Valentina Amenta, Consigliera (con delega Equal)

Jack Blanga, Consigliere (con delega Attività Giovani)

Daniele Dionisi, Consigliere (con delega Scuole & Formazione)

Ludovica Federighi, Consigliera (con delega Events & Media Relations)

Riccardo Fregoso, Consigliere (con delega Expat & International)

Matteo Grandese, Consigliere (con delega Digital & Tech)

Angela Pastore, Consigliera e coordinatrice Local Ambassador

Lorenzo Picchiotti, Consigliere (con delega Interdisciplinarità)

Riccardo Stazione, Consigliere (con delega Social Media & New Generations Program)

Probiviri: Gianguido Saveri, Lorella Montanaro, Maurilio Brini e come Proboviro Supplente si aggiunge Luis Ciccognani

Tesoriere: Alessandra Tremolada

Local Ambassador:

Abruzzo

Nicola Bellomo

Campania

Nicola Feo

Angela Pastore

Marica Rinaldi

Emilia Romagna

Flavia Russo

Massimo Valeri

Friuli Venezia Giulia

Maria Teresa Cavallar

Filippo Girardi

Liguria

Marta Bacigalupo

Laura Bonelli

Lombardia

Luca Comino

Piemonte

Alessandro De Micheli

Michele Mariani

Francesco Martini

Puglia

Elisabetta Campobasso

Luciano Marchetti

Giuseppe Santoro

Lazio

Marco Diotallevi

Lorenzo Terragna

Sicilia

Claudio Cocuzza

Carlo Loforti

Caterina Mittiga

Veneto

Arianna Cinel

Fabio Marangoni

Alberto Mora

Presidente e amministratore della ADCI Servizi è stato nominato Cesare Malescia.