ActionAid rinnova la collaborazione con Secret Key Agency per l’ecommerce “Regali per un Sogno”

Dopo i buoni risultati ottenuti nel primo anno di collaborazione, ActionAid Italia ha scelto di rinnovare la partnership con Secret Key. L’agenzia specializzata in performance branding offrirà consulenza strategica e operativa a supporto del progetto “Regali per un Sogno”, ecommerce dedicato ai regali solidali.

Il team di Secret Key affiancherà nuovamente l’organizzazione umanitaria nella gestione integrata delle attività di marketing digitale, con l’obiettivo di promuovere l’acquisto consapevole e solidale da parte di cittadini e sostenitori.

In particolare, l’agenzia curerà:

l’evoluzione della strategia digitale;

l’ottimizzazione dei Funnel e del media mix;

la gestione delle campagne Paid Advertising su Meta, Google e TikTok;

le attività SEO;

l’analisi dei dati e la data visualization.

Il progetto “Regali per un Sogno” permette ad aziende e privati di fare un regalo che rappresenta un aiuto concreto per persone in difficoltà, in Italia e nel mondo.

Un’iniziativa che unisce marketing, tecnologia e impatto sociale.

"Siamo molto orgogliosi di questa conferma – dichiara Enrico Ferretti, CEO di Secret Key. – Collaborare con una realtà come ActionAid ci permette di mettere le nostre competenze digitali al servizio di un progetto ad alto valore umano. Il marketing, quando incontra cause importanti, può davvero fare la differenza. La sfida non è banale: il settore dei regali solidali è popolato da player forti e ben radicati, mentre Regali per un Sogno è un progetto giovane che ha quindi bisogno di un marketing chirurgico. Per questo, per raggiungere gli obiettivi sperati, abbiamo messo a disposizione le nostre soluzioni Martech proprietarie e la grande expertise maturata nel settore no profit."

“Attraverso un approccio integrato e Data-Informed, abbiamo validato il potenziale di mercato, identificato i prodotti più attrattivi, definito gli asset creativi ad alto impatto, riuscendo a scalare vendite e ROI. Insieme al team ActionAid abbiamo quindi gettato basi solide su cui costruire una crescita sostenibile e duratura”, conclude Ferretti.

Prosegue Mariapaola Leporale, responsabile Marketing di ActionAid: “Siamo molto contenti di proseguire la collaborazione con Secret Key che abbiamo scelto al nostro fianco per questo importante progetto e che siamo fiduciosi possa affiancarci al meglio per raggiungere gli obiettivi importanti che abbiamo”.