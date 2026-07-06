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02/09/2026
di Teresa Nappi

Minecraft con impact.com per il suo primo programma di affiliazione dedicato ai creator

L'iniziativa consentirà di monetizzare i contenuti dedicati al videogioco e sarà basata sulle soluzioni Creator e Performance della piattaforma

Minecraft.png

Minecraft ha scelto impact.com come partner per il suo primo programma di affiliazione globale. L'iniziativa consentirà ai creator di guadagnare dai contenuti dedicati al videogioco condivisi con i propri follower.

Il programma sarà basato sulle soluzioni Creator e Performance di impact.com, attraverso cui Minecraft potrà gestire le relazioni con i creator, monitorare le performance degli affiliati e remunerare i partner a livello globale all'interno di un'unica piattaforma.

In particolare, Creator permetterà a Minecraft di individuare, reclutare e gestire le partnership con i creator su larga scala, mentre Performance metterà a disposizione gli strumenti di tracciamento, attribuzione e pagamento necessari per collegare queste attività ai risultati generati.

Le due soluzioni consentiranno inoltre di supportare diverse tipologie di partner, tra cui creator, publisher, divulgatori e partner del Minecraft Marketplace, mettendo a disposizione strumenti di tracciamento, report e dashboard delle performance in tempo reale per valutare i risultati dei diversi contenuti.

“Minecraft ha una delle comunità di creator più appassionate al mondo, e questo programma gli offre un modo per trasformare la loro influenza in concreti risultati di business”, ha dichiarato David A. Yovanno, CEO di impact.com. “Con le soluzioni integrate Creator e Performance di impact.com, Minecraft può costruire un ecosistema globale di partnership che retribuisce i creator per risultati reali senza compromettere l'autenticità che rende questa comunità ciò che è”.

La partnership tra impact.com e Minecraft avrà portata globale. Il lancio si inserisce in un contesto di crescente convergenza tra creator marketing e affiliate marketing, con programmi che legano la monetizzazione dei creator alle performance e alla misurazione dei risultati.

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