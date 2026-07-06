Minecraft con impact.com per il suo primo programma di affiliazione dedicato ai creator

L'iniziativa consentirà di monetizzare i contenuti dedicati al videogioco e sarà basata sulle soluzioni Creator e Performance della piattaforma

Minecraft ha scelto impact.com come partner per il suo primo programma di affiliazione globale. L'iniziativa consentirà ai creator di guadagnare dai contenuti dedicati al videogioco condivisi con i propri follower.

Il programma sarà basato sulle soluzioni Creator e Performance di impact.com, attraverso cui Minecraft potrà gestire le relazioni con i creator, monitorare le performance degli affiliati e remunerare i partner a livello globale all'interno di un'unica piattaforma.

In particolare, Creator permetterà a Minecraft di individuare, reclutare e gestire le partnership con i creator su larga scala, mentre Performance metterà a disposizione gli strumenti di tracciamento, attribuzione e pagamento necessari per collegare queste attività ai risultati generati.

Le due soluzioni consentiranno inoltre di supportare diverse tipologie di partner, tra cui creator, publisher, divulgatori e partner del Minecraft Marketplace, mettendo a disposizione strumenti di tracciamento, report e dashboard delle performance in tempo reale per valutare i risultati dei diversi contenuti.

“Minecraft ha una delle comunità di creator più appassionate al mondo, e questo programma gli offre un modo per trasformare la loro influenza in concreti risultati di business”, ha dichiarato David A. Yovanno, CEO di impact.com. “Con le soluzioni integrate Creator e Performance di impact.com, Minecraft può costruire un ecosistema globale di partnership che retribuisce i creator per risultati reali senza compromettere l'autenticità che rende questa comunità ciò che è”.

La partnership tra impact.com e Minecraft avrà portata globale. Il lancio si inserisce in un contesto di crescente convergenza tra creator marketing e affiliate marketing, con programmi che legano la monetizzazione dei creator alle performance e alla misurazione dei risultati.