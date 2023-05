La catena di centri fitness McFit ha scelto Ida, agenzia fondata nel 2016 come punto di riferimento per l’influencer e il content marketing, per il suo debutto su TikTok.

Il progetto sviluppato da Ida prevede l’attivazione di 7 content creator che produrranno 42 video in totale, per raccontare un nuovo modo di vedere e vivere la palestra: non elitario, ma accessibile e inclusivo. Infatti, a video più tecnici, si alterneranno contenuti di intrattenimento e consigli per vivere al meglio lo sport per far sì che il target di questa operazione, gli under 25, possano ritrovarsi nelle proposte di contenuto. La società, in una nota, fa sapere che già nei primi 8 video pubblicati sono stati raggiunti più di 1,3 milioni di impression.

"Abbiamo sviluppato un format - spiega Valerio De Benedetti, Managing Director di Ida - che permettesse ai creator di esprimere il loro rapporto quotidiano con la palestra nel modo più genuino possibile. Il nostro obiettivo è coinvolgere il pubblico più ampio della GenZ che vuole approcciarsi al mondo dello sport e del benessere, ma che ha timore di farlo semplicemente perché non è un appassionato. In questo modo diamo la possibilità di normalizzare l’attività fisica e di renderla più inclusiva. Ecco perché la scelta di non includere grandi nomi di influencer dalle fan base ampie, ma di selezionare profili che potessero essere più affini a coloro che dopo aver visto la serie di contenuti vorranno avvicinarsi alla filosofia di McFit."

"Presidiare una piattaforma social - aggiunge Luca Mangione, Senior Social Media Manager di RSG Group in Italia - non significa semplicemente esserci, ma farlo comprendendone i codici e il linguaggio in modo da trasmettere al meglio i valori nei quali crediamo e che ci spingono tutti i giorni ad andare avanti con passione: il fitness come stile di vita, l’accessibilità e l’inclusione, mai senza una buona dose di ironia. Con il supporto e l’expertise di Ida abbiamo individuato e motivato una squadra di content creator brillanti, diversi fra loro e unici nel loro modo di declinare e veicolare presso il pubblico di TikTok il nostro messaggio."

Al progetto hanno preso parte anche Luca Torresan, Direttore Marketing e Comunicazione RSG Group Italia, Mariano Daga, Strategy Director Ida e Imma Cubicciotti, Campaign Specialist Ida.