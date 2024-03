Video brevi, Instagram batte TikTok: l'app di Meta è la più scaricata nel 2023

A trainare il successo di Instagram sono attribuiti principalmente ai Reel. Nel frattempo l'app di ByteDance affronta una battaglia con il Governo degli Stati Uniti che la considera una minaccia per la sicurezza nazionale

Instagram ha sorpassato TikTok, scalando il podio delle app più scaricate nel mondo.

Secondo i dati forniti dalla società di analisi Sensor Tower, i download della piattaforma di Meta sono cresciuti del 20% nel corso del 2023, superando così la concorrenza di TikTok, la popolare app di proprietà della società cinese ByteDance, i cui download sono cresciuti solo del 4% nello stesso periodo.

L'ascesa di Instagram è attribuita principalmente al successo del suo formato video breve chiamato "Reel". Questo formato ha dimostrato di essere particolarmente attraente per un vasto pubblico, contribuendo a incrementare il numero di utenti di Instagram.

TikTok, che aveva dominato il panorama delle app più scaricate dal 2018 al 2022, sembra ora affrontare una crescente sfida. Secondo gli analisti, ci sono segnali che la crescita di TikTok abbia iniziato a stabilizzarsi per la prima volta da quando è stata lanciata nel 2016. Gli utenti attivi mensili di Instagram hanno raggiunto 1,47 miliardi, con un aumento di 13 milioni nell'ultimo trimestre del 2023. Gli utenti attivi di TikTok hanno invece raggiunto 1,12 miliardi, con un calo di 12 milioni negli ultimi tre mesi dello scorso anno.

Ma nonostante la diminuzione degli utenti attivi, TikTok mantiene un coinvolgimento significativo. Gli utenti trascorrono in media 95 minuti al giorno sulla piattaforma nel quarto trimestre dell'anno precedente, superando i 62 minuti su Instagram, 30 minuti su X e 19 minuti su Snapchat.

TikTok e la minaccia del bando negli Stati Uniti

Intanto, la posizione di TikTok negli Stati Uniti – dove conta 170 milioni di utenti – è precaria, con il Governo che lo considera uno strumento di propaganda del partito comunista cinese e una minaccia per la sicurezza nazionale. La questione è così seria che il Congresso sta votando su un disegno di legge chiamato "Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act", che potrebbe portare al bando dell'app nel paese.

ByteDance, la società madre di TikTok, è chiamata a vendere la filiale statunitense dell’app entro 180 giorni o rischia il divieto sugli app store di Apple e Google negli Stati Uniti. La legge apre anche la possibilità di interventi presidenziali nel caso in cui altre app cadessero sotto il controllo di paesi avversari degli Stati Uniti.

Il presidente Joe Biden potrebbe firmare la legge, trasformandola in realtà, poiché la Camera dei rappresentanti sembra favorevole a un bando di TikTok. Tuttavia, al Senato, la questione è più incerta, con figure chiave che esitano a sostenere una mossa così drastica contro un'app con che conta tanti utenti negli Stati Uniti.

Il Ceo di TikTok, Shou Zi Chew, è attualmente a Washington cercando sostegno per evitare il bando. TikTok sostiene che la legge solleva preoccupazioni costituzionali e continua a difendersi negando i legami con il regime cinese.

Nel frattempo, cresce la lista dei paesi che stanno eliminando TikTok dai dispositivi governativi, compresi diversi paesi europei, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Taiwan, India, Pakistan e Afghanistan.

In un momento in cui la guerra tra le app di social media si fa sempre più intensa, resta da vedere come si evolverà la situazione di TikTok e se riuscirà a mantenere la sua presenza negli USA.