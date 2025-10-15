La pubblicità su TikTok esce dagli smartphone e arriva sul DOOH, grazie a un accordo con Displayce

La pubblicità presente su TikTok esce dagli smartphone e sbarca sugli schermi DOOH, grazie a un accordo tra la piattaforma di intrattenimento e la suite tecnologica Displayce, abilitatore della soluzione Out of Phone (OOP).

La partnership è attiva in tutta Europa, ed "estende l’energia creativa e l’intrattenimento della piattaforma oltre l’esperienza mobile, consentendo al pubblico di scoprire i contenuti che ama al di fuori dello smartphone, nel mondo fisico", si legge in una nota. Grazie a questa collaborazione, le campagne potranno essere trasmesse su schermi DOOH premium ad alta visibilità, come IGPDecaux, Bauer Media o Ocean Outdoor, situati in aree urbane chiave e zone ad alto traffico.

«La partnership con TikTok riflette il nostro impegno ad accelerare la crescita del DOOH programmatico attraverso alleanze strategiche», dichiara Pablo Fugazza, AdTech Partnerships Director di Displayce.

«Questa collaborazione rappresenta un passo significativo nell’evoluzione del Digital Out-of-Home programmatico. Unendo le forze con TikTok, colleghiamo due media potenti - social e outdoor - per offrire alle marche un impatto misurabile e culturalmente rilevante su larga scala in tutta Europa», aggiunge Laure Malergue, CEO e co-fondatrice di Displayce.

L’iniziativa "Out of Phone" di TikTok estende l’energia creativa e l’intrattenimento della piattaforma oltre l’esperienza mobile, consentendo al pubblico di scoprire i contenuti che ama al di fuori dello smartphone, nel mondo fisico: «La partnership con Displayce ci consente di portare contenuti pubblicitari TikTok coinvolgenti al di fuori della piattaforma e nel mondo reale - commenta Jade Walton, Director of Business Development, EMEA New Screens Partnerships presso TikTok -. Siamo entusiasti di accogliere Displayce nel nostro programma Out of Phone e non vediamo l’ora di costruire insieme partnership significative con i nostri clienti».