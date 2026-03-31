Warner Bros. Discovery rinnova i diritti del Giro d'Italia e delle corse RCS Sport fino al 2029

L’accordo garantisce la copertura integrale della Corsa Rosa e delle grandi classiche su Eurosport, HBO Max e discovery+ in oltre 50 mercati europei e negli Stati Uniti

Warner Bros. Discovery Sports Europe ha annunciato il rinnovo a lungo termine dei diritti di trasmissione per il Giro d’Italia e per le principali competizioni ciclistiche italiane, sia maschili che femminili. L’accordo con RCS Sport estende la collaborazione per almeno i prossimi quattro anni, garantendo la messa in onda delle gare fino al 2029 sui canali Eurosport e in streaming su HBO Max e discovery+.

La partnership, che prosegue ininterrottamente dal 1998, copre oltre 50 mercati in Europa e include anche gli Stati Uniti. Il pacchetto di diritti acquisito comprende, oltre al Giro d'Italia, eventi di rilievo come la Milano-Sanremo, il Giro di Lombardia, le Strade Bianche, la Tirreno-Adriatico, il Giro d’Italia Women e il UAE Tour. Complessivamente, l'offerta di Warner Bros. Discovery proporrà oltre 1000 gare distribuite in 300 giorni di programmazione annuale.

I dati relativi al 2025 confermano il trend di crescita del ciclismo sulle piattaforme del gruppo: il Giro d'Italia ha registrato un incremento del 44% delle visualizzazioni in streaming e dell'84% delle interazioni sui social media rispetto alle edizioni precedenti. La prossima edizione della Corsa Rosa sarà trasmessa integralmente dall'8 al 31 maggio 2026, con disponibilità prevista anche su piattaforme partner come DAZN, TimVision e Prime Video.

Alessandro Araimo, Amministratore Delegato di Warner Bros. Discovery Italy & Iberia, ha sottolineato la rilevanza strategica dell'operazione: «Le corse di RCS Sport sono un asset di riferimento per il panorama sportivo italiano e un elemento centrale della nostra proposta editoriale sul ciclismo. Questo rinnovo ci permette di offrire agli appassionati una copertura senza precedenti, consolidando il nostro ruolo di “Casa del Ciclismo” in Italia e in Europa».

Elenco delle principali corse incluse nell'accordo: