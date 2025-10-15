Tre anni di Netflix Ads: in arrivo nuovi formati interattivi e metriche avanzate

Sono passati tre anni dall'arrivo della pubblicità su Netflix e la piattaforma di streaming, per l'occasione, annuncia diverse novità.

La società in un blog post ricorda di aver "Costruito e implementato la Netflix Ads Suite, la nostra piattaforma pubblicitaria proprietaria, in tutti i 12 Paesi in cui è disponibile il piano con pubblicità. Inoltre, abbiamo ampliato la nostra offerta programmatica includendo Amazon, AJA, Google Display & Video 360, The Trade Desk e Yahoo DSP, oltre ad aver stretto collaborazioni con oltre 50 fornitori internazionali di misurazione degli annunci pubblicitari e raggiunto una soglia critica in tutti i mercati".

Netflix decide ora di rivalutare la misurazione della reach delle pubblicità, introducendo "una metrica più completa, che può essere facilmente adottata da altri e che riflette realmente la reach del nostro business pubblicitario: gli Spettatori Attivi Mensili (Monthly Active Viewers)", prosegue il blog post. "Ne fanno parte gli abbonati che hanno guardato almeno un minuto di contenuti con pubblicità su Netflix al mese, e moltiplichiamo questo dato per una media stimata di persone all'interno di un nucleo domestico, numero che otteniamo dalla ricerca interna di Netflix".

Oggi le pubblicità su Netflix raggiungono più di 190 milioni di spettatori attivi mensili in tutto il mondo, di cui 7,5 milioni in Italia. Questa nuova metrica "ci consente di fornire un conteggio più completo di quante persone siano realmente sedute sul divano a godersi i nostri imperdibili film, serie, giochi ed eventi in diretta con amici e familiari".

I nuovi formati

A maggio Netflix aveva annunciato di star esplorando nuovi formati di pubblicità modulari in grado di offrire annunci più pertinenti e coinvolgenti agli abbonati. Questo mese sono stati avviati i test con pubblicità video interattive negli Stati Uniti. Queste pubblicità si adatteranno ai comportamenti di visione degli utenti e permetteranno agli inserzionisti di beneficiare di modelli dinamici che utilizzano elementi creativi combinabili per raggiungere i loro obiettivi commerciali. I formati saranno lanciati a livello globale entro il secondo trimestre del 2026.

Le novità di Netflix Ads Suite

Con quasi sei mesi di esperienza con i nuovi formati sulla Netflix Ads Suite in gran parte dei Paesi, sono state migliorate funzionalità e strumenti di targeting.

Prima di tutto, Netflix è al lavoro per ampliare il targeting demografico avanzato per raggiungere il pubblico rilevante con precisione. Gli inserzionisti possono trovare opzioni come livello di istruzione, stato civile e reddito del nucleo domestico.

In secondo luogo, la società ha ampliato la partnership con LiveRamp a livello globale, in modo che gli advertiser possano attivare facilmente le funzionalità relative ai dati di prima parte. Ora gli inserzionisti possono eseguire l'onboarding dei loro segmenti di pubblico tramite LiveRamp in Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Messico, Spagna e Regno Unito.

Inoltre, la Netflix Ads Suite ora offre segmenti di pubblico in-market, permettendo agli investitori pubblicitari di raggiungere gli abbonati che potrebbero essere interessati a un prodotto specifico. Questo aiuta gli inserzionisti a personalizzare il loro targeting per raggiungere spettatori ad alta propensione di acquisto, con opzioni come veicoli di lusso, pacchetti viaggio ed esperienze gastronomiche ora disponibili.

Infine, la Netflix Ads Suite sta testando una API di pianificazione per aiutare i partner delle agenzie a capire come trovare facilmente il pubblico giusto per i loro clienti. L'API funzionerà in modo integrato con gli strumenti di pianificazione interni e utilizzerà previsioni in tempo reale per fornire approfondimenti utili ai professionisti del marketing per pianificare in base a dati demografici e aree geografiche chiave.

Queste funzionalità sono attualmente disponibili negli Stati Uniti e saranno disponibili a livello globale nel 2026.

Inserimento pubblicitario dinamico LIVEly

Netflix punta a offrire agli inserzionisti la possibilità di rendere gli eventi in diretta trasmessi sulla piattaforma un'esperienza ancora più locale. "Abbiamo iniziato a testare l'inserimento di pubblicità dinamiche (DAI) questo trimestre con Raw e SmackDown della WWE e siamo entusiasti di offrire ora opzioni DAI negli Stati Uniti, in Brasile, in Canada, in Germania, in Messico e nel Regno Unito per il prossimo NFL Christmas Gameday.

Nel 2026 espanderemo la nostra offerta DAI su più titoli in diretta. Questi miglioramenti ci permetteranno di presentare un'esperienza pubblicitaria personalizzata durante i nostri eventi in diretta e di aiutare i brand a raggiungere segmenti di pubblico più pertinenti".

Per quanto riguarda la misurazione, sono state create nuove partnership nelle varie aree geografiche, tra cui un'integrazione diretta con AudienceProject per fornire report dettagliati ai clienti in tutta la regione EMEA.