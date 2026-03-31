The Channel Store e Corax lanciano il canale Fast dedicato ai vodcast su Samsung Tv Plus

"A tu per tu" offre un’esperienza di visione lineare e gratuita, costruita attorno ad approfondimenti di storie personali e dialoghi autentici con creator, influencer e personaggi pubblici

The Channel Store annuncia una nuova partnership con Corax, tra le principali realtà italiane attive nel mondo dei social media e nella produzione e distribuzione di formati video, per il lancio di “A tu per tu”, un nuovo canale Fast (free ad-supported streaming tv) interamente dedicato a conversazioni approfondite con protagonisti dell’intrattenimento, della cultura, dello sport e dei media digitali in Italia.

Disponibile su Samsung TV Plus in Italia, il canale propone una selezione di vodcast e format conversazionali sviluppati e distribuiti da Corax, portando nell’ecosistema della Connected Tv uno stile narrativo nato e cresciuto sulle piattaforme digitali. “A tu per tu” rappresenta un debutto significativo per il mercato italiano: è infatti il primo canale Fast completamente dedicato ai vodcast, offrendo un’esperienza di visione lineare, gratuita ed accessibile, costruita attorno ad approfondimenti di storie personali e dialoghi autentici con creator, influencer e personaggi pubblici.

L’accordo con Samsung TV Plus rafforza il ruolo di The Channel Store come partner tecnologico per la distribuzione di contenuti creator-driven, consentendo ad agenzie di talenti e creator digitali di espandere la propria presenza oltre i social, entrando negli ambienti della Connected Tv. “Il pubblico è sempre più coinvolto dai contenuti dei creator, ma finora la loro distribuzione è rimasta in gran parte limitata alle piattaforme social e digitali. In The Channel Store vediamo il Fast come una naturale evoluzione di questo ecosistema, capace di trasformare questi contenuti in formati più lunghi, raggiungere nuove audience e attivare nuovi modelli di monetizzazione”, ha dichiarato Fernando García Calvo, Ceo di The Channel Store.

“A tu per tu” propone una selezione curata di talk show in cui volti noti della scena italiana, tra cui Giacomo Poretti, Giorgia Soleri e Giorgio Terruzzi, accompagnano ospiti di grande rilievo in conversazioni intense, intime e senza filtri. Ogni episodio diventa uno spazio dedicato allo storytelling, in cui emerge il lato più personale degli ospiti. Il canale ospita personalità come Valentino Rossi, Paolo Maldini, Nicolas Vaporidis e Sarah Toscano, riunendo voci provenienti da sport, cultura e intrattenimento.

“La nostra ambizione è sempre stata quella di innovare e creare valore per il pubblico attraverso i format sviluppati insieme ai nostri creator e talent. Con The Channel Store, grazie alla distribuzione su Samsung TV Plus in Italia, abbiamo trovato un partner capace di portare questa visione oltre il digitale e nel mondo della televisione connessa. Questo progetto ci consente di creare nuove opportunità per connettere contenuti, talent e un pubblico sempre più ampio attraverso un modello scalabile e in linea con l’evoluzione dei consumi media”, ha spiegato Chiara Brunelli, CMO di Corax.

“Samsung TV Plus Italia è orgogliosa di lanciare il suo primo canale dedicato ai content creator nel paese insieme a Corax, grazie a The Channel Store. Questo progetto si inserisce nella nostra strategia di ampliare l’offerta con canali creator di successo e raggiungere un pubblico sempre più giovane, in particolare la Gen Z”, ha sottolineato Cristina Sala, Country Lead di Samsung TV Plus Italia.

Grazie a questa collaborazione, l’infrastruttura necessaria per il lancio e la distribuzione del canale è gestita end-to-end all’interno dell’ecosistema Fast, con distribuzione su Samsung TV Plus in Italia. Supportando partner come Corax lungo l’intera catena del valore, dalla creazione del canale all’integrazione tecnica fino alla distribuzione, questo modello consente di scalare le strategie di contenuto verso nuovi ambienti e attivare ulteriori opportunità di distribuzione.