"Storie di Rinascita", al via le riprese della docu-serie sull'emarginazione e la resilienza

Elive Multimedia e Progetto Arca uniscono le forze per raccontare storie di riscatto e seconde possibilità

Il 20 febbraio hanno preso il via le riprese di "Storie di Rinascita", una nuova docu-serie nata dalla collaborazione tra Elive Multimedia e Fondazione Progetto Arca, con Giffoni Hub come partner di produzione e il supporto logistico di Lombardia Film Commission. Questa serie si propone di esplorare le vite di persone che, trovandosi ai margini della società, hanno saputo reinventarsi e ricostruire la propria esistenza, raggiungendo l'autonomia personale e sociale, spesso grazie all'aiuto di Progetto Arca.

La serie sarà composta da 6 episodi della durata di circa 10 minuti ciascuno, fruibili singolarmente ma legati da un filo conduttore che si articola attorno a tre temi principali: la casa, intesa come luogo sicuro e di libertà; l'aiuto, ovvero il supporto fondamentale ricevuto da operatori, volontari e persone care; e il racconto del proprio passato, senza vergogna, come bagaglio di esperienze da condividere.

Le telecamere seguiranno i protagonisti attraverso le strade di Milano, in zone che un tempo simboleggiavano momenti difficili, nei progetti di accoglienza e di housing sociale di Progetto Arca, fino alle loro case e luoghi di lavoro attuali, simboli della loro rinascita. Questo approccio permetterà di creare un racconto autentico e spontaneo, capace di toccare il cuore dello spettatore senza essere invadente.

Ogni episodio si concentrerà su storie vere di persone e famiglie che hanno affrontato gravi difficoltà economiche e sociali, come la povertà, l'emigrazione o la perdita del lavoro, e che sono riuscite a riprendere in mano la propria vita grazie alla loro forza di volontà e al sostegno ricevuto. I protagonisti stessi racconteranno le loro storie in prima persona, creando un legame empatico con il pubblico e offrendo uno sguardo profondo sul loro percorso di rinascita.

L'ideatore del progetto è il regista Riccardo Denaro, Co-Founder e Film Director di Elive Multimedia, che ha già dimostrato la sua sensibilità verso temi sociali con lavori come il cortometraggio I nostri sogni e la web serie "Oltre l'invisibile". Denaro lavorerà con una troupe di giovani talenti e professionisti esperti del settore.

"Storie di Rinascita" sarà presentata a festival e proiezioni didattiche prima di essere resa disponibile sulle piattaforme streaming.

CREDITS