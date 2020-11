Money.it rinnova la veste grafica e amplia l'offerta editoriale

Continuano le novità nel Q4 2020 per Money.it, la testata giornalistica online diretta da Flavia Provenzani, prima sul podio Comscore Italia nella sezione dei media finance per numero di audience (oltre 20 Milioni di utenti unici secondo i dati di settembre 2020).

Il primo dei cambiamenti riguarda proprio l’Homepage della testata che si presenta ora con una nuova veste grafica, più ariosa e performante, ridisegnata all’insegna di una migliore UX e di una maggiore fruibilità da mobile, per meglio accompagnare gli utenti nello scrolling delle notizie.

Leggi anche: MONEY.IT CERTIFICA LE NOTIZIE TRAMITE BLOCKCHAIN

Negli ultimi tre mesi la testata si è inoltre arricchita di nuove sezioni, rubriche e di un progetto editoriale di blogging che vede la presenza continuativa di speciali guest star tra le firme della redazione.

Le nuove sezioni di Money.it (Fintech, Green Lifestyle e Motori)

Alle quattro macro aree originarie (Economia, Fisco & Lavoro, Imprese e Risparmio) si sono aggiunte ora quelle dedicate a Fintech, Green, Lifestyle e Motori, così da rimanere sempre aggiornati su qualunque novità del mercato, conoscere i mezzi e i servizi più innovativi e perfezionare tecniche e metodologie operative, aiutando gli utenti a captare le tendenze della società e individuare in anticipo le opportunità di investimento a disposizione.

Le rubriche si aprono al mondo video

Le nuove rubriche di Money.it, Brand & Leader e Book Calling, pongono al centro dell’attenzione l’aspetto autoriale e di leadership di personaggi di volta in volta raccontati attraverso originali produzioni video embeddate nelle rispettive rubriche e diffuse sul canale YouTube di Money.it (con oltre 21.000 iscritti) e successivamente amplificate attraverso i canali social della testata.

In entrambe le rubriche viene privilegiato l’aspetto narrativo per arricchire ulteriormente questi momenti di conoscenza e di confronto. L’ospite di turno in Book Calling si racconta attraverso le pagine del libro appena scritto e in Brand & Leader si svela attraverso la sua storia professionale, segnata da successi e fallimenti che lo hanno portato a essere leader di un’azienda o di uno specifico comparto di mercato.

Gli MBLog firmati da esperti del mercato

La diversificazione è alla base anche delle scelte intraprese da Money.it per informare e lavorare al servizio dei propri utenti. Gli MBlog sono nati con lo scopo di arricchire e diversificare i focus affrontati quotidianamente attraverso la voce autorevole di Mblogger, noti personaggi del mondo mediatico e imprenditoriale ora speciali autori per offrire il proprio punto di vista sulle differenti tematiche di pertinenza.

Gli Mblogger, presentati ai lettori attraverso pagine autore di descrizione, hanno l’autonomia, nel rispetto della propria deontologia professionale, di dire la propria. Un progetto che è stato abbracciato da subito e con entusiasmo da molte firme prestigiose e destinato a crescere e ad arricchirsi nel tempo, si legge nella nota.

Gli MBlog toccano tutte le tematiche più attuali: dal punto di vista della GenZ sulla politica (grazie agli articoli di Marta De Vivo e Paolo Di Falco), a una panoramica su economia e politica americana raccontata dalla penna esperta di Glauco Maggi; Pasquale Borriello con Schermo Viola offre una finestra sempre aggiornata sul mondo degli eSports mentre Matteo Pogliani porta un suo contributo sulla realtà in continua evoluzione dell’influencer marketing; Giuseppe Montalbano esplora i nuovi trend del mercato finanziario sostenibile e Davide Bottalico condivide periodicamente il suo punto di vista esperto sul mondo Big Pharma e l’innovazione a servizio della salute. Davide Baldi, invece, è la voce di oltralpe dedicata alle grandi opportunità offerte dalla blockchain. In arrivo, inoltre, altri importanti nomi tra cui quello di Jacopo Paoletti con un blog dedicato al mondo delle imprese e della consulenza aziendale.

“Tante le novità inaugurate a conclusione del 2020, un anno che ha portato con sé nuove sfide e opportunità per il giornalismo online e multimediale che Money.it sta dimostrando di saper cogliere al meglio. Prosegue così il nostro impegno nel fornire ai lettori un prodotto editoriale di alta qualità non solo a livello di contenuto, ma anche sul fronte dell’usabilità”, afferma Flavia Provenzani, Direttore responsabile Money.it.

“Fa parte del DNA di Money.it cogliere stimoli da quello che ci circonda e tramutarli in opportunità per la testata e la nostra audience, nel pieno rispetto delle competenze professionali che hanno arricchito il team e la redazione durante il 2020. Siamo curiosi, proattivi e orientati all’obiettivo e tali elementi, sicuramente, hanno ispirato tra le altre cose il progetto dei Blog di Money.it. Soprattutto ci ha fatto molto piacere l’accoglienza ricevuta dai nostri MBlogger, tutti professionisti di grande caratura che hanno abbracciato immediatamente la nostra proposta e con entusiasmo si sono cimentati in questo percorso pur tra i mille impegni lavorativi quotidiani” dichiara Antonella Coppotelli, Responsabile Area Marketing & PR di Money.it.