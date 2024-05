Immobiliare.it sponsor della terza edizione di “Casa a prima vista” di Real Time

Torna su Real Time la terza stagione di “Casa a prima vista” e Immobiliare.it sarà nuovamente main partner del programma.

A partire da lunedì 20 maggio, alle 20:20, torneranno quindi i sei agenti immobiliari protagonisti della versione italiana del format realizzata da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery. Le puntate saranno disponibili anche on demand su Discovery+.

Si rinnova anche in questa occasione il progetto di brand integration di Immobiliare.it: sito e app, infatti, verranno nuovamente in aiuto dei sei agenti professionisti per supportarli nel momento della ricerca dell’immobile da proporre ai potenziali acquirenti di ogni puntata. In aggiunta, è prevista anche una speciale programmazione di spot abbinati alla sponsorizzazione del programma.

«Giunti alla terza edizione e visto il grandissimo successo del programma, possiamo dire di essere molto orgogliosi di aver scommesso su Casa a Prima Vista fin dall’inizio, sicuri che sarebbe stato un format vincente - dichiara Silvio Pagliani, CEO e co-founder di Immobiliare.it - Gli italiani hanno una passione viscerale per le case e il programma consente loro di aprire le porte di tre immobili ogni sera, raccontati sapientemente da sei professionisti molto preparati ma anche coinvolgenti, ognuno a modo suo. Un’occasione per avvicinare gli spettatori alla professione di agente immobiliare e che contribuisce anche all’ulteriore riconoscimento del loro indiscusso valore aggiunto nel delicato processo della compravendita. Rinnovare la partnership per la terza stagione consecutiva ci consente di rafforzare il nostro posizionamento come imprescindibile strumento di supporto a tutte le agenzie immobiliari e come il primo brand che anche gli utenti associano naturalmente alla ricerca di casa».

I dettagli della terza stagione

In questa edizione gli agenti infatti saranno chiamati a confrontarsi con nuove location, uscendo daper avventurarsi nelle regioni limitrofe. Non solo, oltre alle più classiche soluzioni in città i sei dovranno trovare case a prima vista con nuovi panorami, per coppie alla ricerca di un immobile al mare, in montagna o al lago. Altra novità di questa terza stagione: le due squadre composte dai milanesiverranno mischiate per un tutti-contro-tutti.