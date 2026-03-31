Giro d'Italia 109, sponsor e piattaforme: RCS Sport porta la Corsa Rosa su Fortnite e Kahoot

La 109ª edizione del Giro d'Italia, che parte l'8 maggio da Burgas in Bulgaria e in programma fino al 31 maggio a Roma, si presenta come l'edizione più articolata sul piano digitale. Oltre al FantaGiro (di cui abbiamo già raccontato le novità) RCS Sport ha costruito attorno alla Corsa Rosa un ecosistema di piattaforme e attivazioni che punta a coinvolgere gli appassionati ben oltre la copertura televisiva.

La novità più significativa è l'ingresso del Giro d'Italia sul videogame Fortnite, con una mappa ufficiale ispirata alle tappe iconiche della corsa, Napoli, Roma, Milano, Blockhaus, e la prima apparizione della bicicletta come mezzo di gioco nella storia del titolo di Epic Games. In una settimana dall'attivazione sono stati registrati 421.000 giocatori attivi in 142 paesi, 28 milioni di impression e 50 ore di gioco medie.

Confermata e ampliata la collaborazione con Strava, che mette a disposizione i percorsi ufficiali della corsa e 11 segmenti dedicati alle grandi salite, all'interno di un club che conta 60.000 appassionati di ciclismo. Sul fronte educativo, Kahoot! entra come Digital Learning Partner di BiciScuola, con quiz ufficiali dedicati a sicurezza stradale, sostenibilità e stili di vita sani, pensati per studenti e famiglie.

Il sito ufficiale e l'app garantiscono la copertura live in quattro lingue: italiano, inglese, spagnolo e francese, con aggiornamenti, statistiche e contenuti esclusivi. La FanZone Challenge su play.giroditalia.it aggiunge una dimensione di gamification quotidiana, con pronostici sulle tappe, votazioni per il Combattivo e accumulo di punti per premi esclusivi.

Lo schema delle maglie vede Io Sono Friuli Venezia Giulia sulla maglia rosa, Banca Mediolanum sulla maglia azzurra, ITA – Italian Trade Agency sulla maglia ciclamino e Conad sulla maglia bianca.

Sul fronte degli sponsor, ecco la lista completa dei partner della manifestazione.

Top Sponsors: Io Sono Friuli Venezia Giulia (maglia rosa), Banca Mediolanum (maglia azzurra), ITA – Italian Trade Agency (maglia ciclamino), Conad (maglia bianca), Continental (Official Tyre & Last Km), Altograno (Official Ingredient).



Timekeeper: Tudor



Official Sponsors: Autostrade per l'Italia, Best Western, Castelli, Cetilar, Citroën, Consorzio delle Venezie, Eataly, ITA Airways, Lauretana, Novi, Red Bull, Regina, Sara Assicurazioni, Valsir



Official Partners: Bialetti, Clivet, De Rosa, Discovery+, IPZS, Kometa, Lega Ciclismo, Macron, RAI, Rana, RCS Academy, Rouvy, RTL 102.5, Shimano, Socage, Suzuki, Tramarossa, Vaia, Winbet News



Official Suppliers: 3B Meteo, Brewrise, Brooks, Castelli, Gae Engineering, Generale Ristorazione, Gruppo Italtelo, Imatra, Oakley, Polti Visa Gruppi Elettrogeni, Wonderful Pistachios, Zen Gin

Official Licensees: All4Cycling, Brooks, Castelli, Elite, Gadget Group, Lego, Mystylebags, Nimbl, Oakley, Tramarossa, Trudi



Official Tour Operators: Destination Sport Experiences, Grand Tours Project, Italy Bike Tours