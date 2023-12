Focus Junior presenta Travel Kids, Il nuovo canale podcast di Trenitalia Intercity

"Travel Kids - L’Italia in Intercity con Focus Junior" è il nuovo canale podcast pensato per i bambini (6-12 anni) e i genitori in viaggio. Creato in collaborazione con Trenitalia e Loquis, la prima piattaforma per ascoltare e raccontare il mondo tramite podcast geolocalizzati, accompagneranno attraverso oltre 100 podcast, le famiglie in un incredibile racconto a tappe attraverso l’Italia e le isole tra storie curiose, aneddoti divertenti relativi a luoghi, personaggi, oggetti, scienza, natura, animali e tanto altro.

“L’Italia è il vero Paese delle Meraviglie, dove ogni luogo ha storie curiose che aspettano solo di essere raccontate” commenta Sarah Pozzoli, direttrice di Focus Junior “Grazie a questa iniziativa, in collaborazione con Loquis e Trenitalia, Focus Junior ha avuto modo di narrare la storia e le bellezze del territorio italiano attraverso podcast studiati appositamente per bambini e ragazzi, con un tono leggero ma autorevole e con un occhio rigoroso ai contenuti. Travel Kids è in linea con la nostra missione “divertire scoprendo il mondo”, in questo caso la nostra penisola, un vero scrigno ricco di storia, cultura e biodiversità”.

Focus Junior e Loquis stimoleranno l’immaginazione e la curiosità dei più giovani con contenuti rilassanti ed educativi, attraverso un linguaggio semplice e divertente adatto a tutta la famiglia. Le voci narranti di questo progetto saranno quelle di Andrea Lucchetta, ex pallavolista della nazione italiana, e del creator Alessio Bourcet in arte Pika Palindromo.

“Loquis è una sorta di navigatore molto particolare: invece di fornire indicazioni stradali racconta i luoghi che visitiamo” afferma Bruno Pellegrini, CEO di Loquis “L’abbiamo creata perché siamo convinti che la conoscenza del mondo e dei luoghi sia quanto mai necessaria in questo momento in cui le persone si ritraggono in mondi virtuali. Per questo siamo molto contenti di realizzare un progetto dedicato ai giovanissimi creando intrattenimento educativo, che è uno degli scopi sociali di Loquis, dove questa volta lo smartphone è solo uno strumento che permette l’ascolto di storie dedicate alle bellezze delle nostre città lasciando liberi gli occhi di goderne.”

Per Domenico Scida, Direttore Business Intercity di Trenitalia, “Si tratta di un'iniziativa pensata per le famiglie e i bambini che possono viaggiare in Intercity e condividere momenti di svago e di cultura. Siamo felici – aggiunge Scida – di avviare un’importante collaborazione con Loquis e Focus Junior, per accompagnare e intrattenere tutti i bambini in viaggio sui nostri treni, con un servizio sempre più personalizzato, raccontando curiosità e aneddoti delle città italiane, da Nord a Sud, in modo divertente e dinamico”.

I primi 50 podcast sono già disponibili sulle tratte Milano-Lecce, Taranto-Reggio Calabria e Milano-Ventimiglia; si prevede di arrivare a 100 podcast entro la metà di gennaio 2024, su tutti i territori del network Intercity di Trenitalia.