Ecco “Dove vogliamo arrivare?”, il podcast prodotto da Hypercast per Be Charge

Ecco il podcast prodotto da Hypercast per Be Charge

Le meraviglie d’Italia tutte a portata di auto elettrica: è uscito venerdì 12 gennaio “Dove vogliamo arrivare?”, il podcast di Be Charge, società controllata da Plenitude (Eni), prodotto da Hypercast e condotto da Gianvito Fanelli, l’influencer che con l’account Instagram Vita lenta celebra ritmi e spazi fuori dalla frenesia contemporanea.

Dalla Toscana all’Umbria, dall’Abruzzo alla Puglia: ricarica dopo ricarica, chilometro dopo chilometro, il podcast guida gli ascoltatori alla scoperta di luoghi incantati e percorsi senza tempo, godendo del silenzio di un viaggio elettrico.

Sei episodi fatti di incontri e spazi inediti, accanto a mete rinomate guardate sotto una nuova luce: dalla Maremma e dall’Argentario con le terme del mulino di Saturnia al “mago di Oz” incontrato a Orvieto, passando per Perugia che, con i suoi tanti eventi, ritrova la passione per l’editoria e il cinema; dalle strade per la transumanza in Molise al percorso che riporta persone come il musicista Umberto Palazzo dalle città all’Abruzzo; i momenti conviviali in Puglia tra confetti artigianali, vecchi amici e nuove avventure culinarie, per arrivare agli immancabili trulli e a una Lecce inaspettata. “Grazie alla collaborazione con Be Charge, possiamo farci portavoce di uno stile di vita più sostenibile”, commenta Raffaele Costantino, Direttore Creativo di Hypercast. “Una sfida importante al fianco del network dell’elettrico, che ci permette di guidare l’ascoltatore alla scoperta dei tesori nascosti del nostro Paese”.

GIANVITO FANELLI, LA VOCE DEL PODCAST

Ideatore e curatore di Vita lenta, Gianvito Fanelli è anche editor e communication manager di LOI e ha lavorato per Tangity, VICE, Elita, Linecheck, Milano Design Award. Come designer, si occupa di consulenza in branding, content design ed eventi nel settore pubblico e privato. Vita lenta si avvicina ormai ai 600mila follower, proponendo un’alternativa alla società della performance con foto e video di momenti di ozio, lontani dalle lancette dell’orologio.

Ascolta qui il podcast: