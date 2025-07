DAZN, nuovo accordo con WBD: offerta multisport ampliata, debutta l’intrattenimento

Dazn rafforza la partnership con Warner Bros. Discovery con un nuovo accordo pluriennale che estende e arricchisce l’offerta per gli abbonati in Italia. Oltre ai canali Eurosport 1 e 2, già disponibili in app, sarà accessibile tutta l’offerta digitale di Eurosport, con la copertura integrale dei principali eventi sportivi internazionali, inclusi i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.

Ma non solo sport: grazie all’intesa, Dazn integra anche l’intrattenimento di Warner Bros. Discovery, con la disponibilità dei canali Nove, Real Time, DMax e, dal prossimo autunno, il debutto di Discovery Channel. Una proposta che spazia tra generi e interessi diversi, pensata per un pubblico sempre più esigente e trasversale.

«Siamo orgogliosi di rafforzare la nostra sinergia con un partner di prestigio, con cui condividiamo visione e ambizione», dichiara Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia.

Nei prossimi mesi, la piattaforma offrirà una programmazione sportiva ancora più ampia, che comprende tutte le dirette dell’offerta digitale di Eurosport: le partite integrali del Roland Garros e degli Australian Open, ogni momento dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, tutte le tappe del Tour de France, del Giro d’Italia e della Vuelta, le grandi classiche del ciclismo (come Milano-Sanremo, Parigi-Roubaix, Giro di Lombardia), gli sport invernali, gli incontri UFC, il PGA Tour di golf, il World Snooker Tour, il WEC, la Formula E e molto altro.

«Siamo lieti di aver ampliato ed esteso l’accordo con DAZN, partner che negli anni ha saputo apprezzare la qualità e la ricchezza dell'offerta Eurosport», commenta Alessandro Araimo, Ceo di Warner Bros. Discovery Italy & Iberia, che aggiunge «Siamo lieti che la nostra offerta di intrattenimento trovi una nuova vetrina come quella di Dazn, grazie alla quale i nostri canali in chiaro saranno disponibili sulla piattaforma».