Cambiamento climatico: 3BMeteo con iOL Advertising per il progetto Mission Greenland

Il cambiamento climatico è sotto gli occhi di chiunque e chi ogni giorno lo osserva non sta con le mani in mano. È così anche per 3BMeteo, la digital company di previsioni meteorologiche tra le più seguite in Italia, con 16 milioni di utenti ogni mese tra il sito e l’app Android e iOS, e di cui Italiaonline cura in esclusiva la pubblicità per mezzo della concessionaria iOL Advertising.

Professionalità e serietà delle previsioni sono mantra del brand meteo riconosciuto come rispettoso delle raccomandazioni internazionali del World Meteorological

Organization. Forte della sua autorevolezza, l’equipe di 3BMeteo ha deciso di scegliere ogni anno una destinazione sulla terra con lo scopo di documentare e divulgare gli effetti del cambiamento climatico.

La prima destinazione è stata la Groenlandia, scelta perché è nell’Artico che gli effetti del cambiamento climatico sono più evidenti, dallo scioglimento dei ghiacciai alla mutazione dell’ecosistema. Nasce così Mission Greenland, il progetto che ha visto il gruppo di meteorologi di 3BMeteo nell’isola artica dal 16 al 29 giugno per documentare il cambiamento in atto.

Il progetto è diventato uno speciale, fatto da un racconto online ospitato in una sezione di 3Bmeteo realizzata per l’occasione, con contenuti pubblicati prima, durante e dopo il viaggio, dirette social quotidiane e un libro in corso di pubblicazione: un percorso editoriale completo, intorno a questa missione di testimonianza diretta del cambiamento climatico.

Un progetto sostenuto da Enel per supportare il lancio della campagna "Tutto Enel, è più semplice" con cui l'azienda ha voluto raccontare il suo impegno nel guidare i propri clienti verso un futuro sempre più semplice, tecnologico e connesso. Ci sono quindi stati tutti gli elementi per una campagna su 3BMeteo, a cura del team Progetti speciali di iOL Advertising, che ha affiancato ai formati ADV una presenza speciale del brand sulla sezione Mission Greenland, a rafforzamento dell’impegno di Enel verso la sostenibilità, e un’attività di branded content nella sezione “sponsor” di Mission Greenland, con due articoli focalizzati su energie rinnovabili e elettrificazione come elementi chiave per la transizione energetica e la riduzione del riscaldamento globale, che hanno totalizzato oltre 10 mila page views. Buoni anche i risultati dell’attività social legata a Mission Greenland, con oltre 1 milione e 600 mila utenti raggiunti sulle pagine Instagram e Facebook di 3BMeteo e circa 380 mila video views sulla sola pagina Instagram, si legge nella nota.

Per Luca Paglicci, direttore Third Parties della concessionaria iOL Advertising di Italiaonline, “essere il collante di questo progetto che approfondisce un tema cruciale come il cambiamento climatico ci riempie di orgoglio. L’autorevolezza di 3BMeteo, con cui collaboriamo da anni in qualità di concessionaria adv, è più che riconosciuta e siamo stati molto contenti di lavorare con il nostro team di Progetti speciali a una campagna a sostegno di una missione importante e che è soltanto l’inizio di altre spedizioni altrettanto rilevanti. L’essere riusciti a coinvolgere un’azienda chiave del sistema Paese come Enel è motivo di altrettanta soddisfazione e il naturale proseguimento di un rapporto con uno dei nostri più grandi clienti.”

Per Sergio Brivio, cofondatore e socio di 3BMeteo, “la Groenlandia non poteva che essere la prima tappa del nostro tour, rappresentando uno snodo fondamentale nella documentazione dei cambiamenti climatici. L'isola più grande sulla terra e la più estesa calotta di ghiaccio dell'emisfero nord dove oceano e criosfera giocano un ruolo basilare nel sistema clima, in particolare sulla retroazione della radiazione solare e, come noto, una loro alterazione produce effetti non solo sul clima stesso ma anche sull'ecosistema e sull'economia. Abbiamo visto con i nostri occhi questo impatto con una sensibile diminuzione dei ghiacci, la riduzione del permafrost e temperature in costante aumento, specie negli strategici mesi autunnali e invernali. Porteremo avanti con tutta la nostra forza questa campagna di sensibilizzazione: nel piccolo tutti dobbiamo e possiamo fare qualcosa per attenuare la deriva nel tentativo di mitigarne gli effetti alle prossime generazioni.”