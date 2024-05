Torna Climatico, l'evento dedicato alla sostenibilità

L’iniziativa promossa da Aperto e Dieci, in collaborazione con The Social Hub Firenze, consente ad associazioni e startup di vincere un rebranding e una campagna di comunicazione video.

Dopo la prima edizione, con premiata la startup Recivu, quest'anno il progetto si distingue per la partecipazione di una giuria altamente qualificata, pronta a valutare le proposte più innovative nel campo del design sostenibile e della tutela ambientale.

La giuria di Climatico è composta da tre figure chiave nel panorama della sostenibilità:

Giuseppe Meduri , Direttore Commerciale di Alia Multiutility, è un punto di riferimento in Toscana per la gestione sostenibile dei rifiuti e la cura del territorio.

, Direttore Commerciale di Alia Multiutility, è un punto di riferimento in Toscana per la gestione sostenibile dei rifiuti e la cura del territorio. Lisa Iannello , Co-founder di This Unique, offre un servizio in abbonamento di assorbenti compostabili, con un forte impegno nel supporto educativo e sociale.

, Co-founder di This Unique, offre un servizio in abbonamento di assorbenti compostabili, con un forte impegno nel supporto educativo e sociale. Niccolò Cipriani, CEO di Rifò, promuove la moda sostenibile utilizzando materiali riciclati e valorizzando l'artigianato tradizionale.

Danilo Maimone, socio di Aperto e fondatore di TheSnaps, sottolinea l'importanza di "Climatico": "Lavorare nel marketing spesso vuol dire far arrivare un messaggio ad un pubblico più ampio. Con Climatico, impieghiamo le nostre capacità per dare risalto e voce ad idee e progetti di giovani che si impegnano alla creazione di soluzioni sostenibili."

Lisa Iannello evidenzia ulteriormente il valore dell'iniziativa: "Climatico è l’emblema della missione etica del design: l’accesso. Crea uno spazio di connessione tra realtà locali early stage e dà l’opportunità di veicolare la loro innovazione curandone la comunicazione. Cosa è un progetto di grande impatto senza arrivare al destinatario?"

L'iniziativa mira a riconfermare l'importanza della spinta innovativa dei giovani nel settore della sostenibilità, promuovendo idee che possano trasformarsi in soluzioni concrete e benefiche per l'intera comunità. Grazie alla partnership rinnovata con The Social Hub Firenze, "Climatico" si propone come punto di riferimento essenziale nel panorama del design e della sostenibilità in Toscana.

Dariush Haghighi, founder di Recivu, vincitore dell’edizione 2023, racconta: “Grazie alla nostra partecipazione a Climatico, siamo riusciti ad ottenere un'identità completamente nuova e competitiva. Oggi il nostro marchio cattura l'essenza di Recivu, trasmettendo visivamente i nostri valori e la nostra missione. Per una startup come la nostra, aver vinto un servizio del genere è stato prezioso. Non vediamo l’ora di mostrare il logo di Recivu in ogni negozio.”

Le candidature per "Climatico" sono aperte fino al 31 maggio.