SLAP – Startup Lanciate dAlla Puglia: a Canosa il 29 e 30 agosto si accende il Sud dell’innovazione

Due giorni di pitch, incontri e networking per dare spazio all’innovazione che nasce dall’imprenditoria meridionale promossi da CRE APS e MYT Communication. Al centro un pitch contest che mette in palio 10 mila euro

Il 29 e 30 agosto 2025, Canosa di Puglia ospiterà la prima edizione di SLAP – Startup Lanciate dAlla Puglia, un nuovo evento dedicato a chi fa impresa, innova e vuole farlo partendo dal Mezzogiorno. Promosso da CRE APS e MYT Communication, con il patrocinio di Puglia Promozione, Comune di Canosa e RAI Puglia, SLAP nasce per dare visibilità e opportunità concrete alle startup più promettenti del Sud Italia.

Al centro della due giorni, un pitch contest aperto a startup da tutta Italia, con in palio 10.000 euro e un possibile investimento in equity da parte di MYT Communication. La formula SAFE (Simple Agreement for Future Equity) permetterà di acquisire fino al 3% della società vincitrice.

Al contest si affiancheranno talk, panel e incontri con investitori, imprenditori ed esperti del settore.

Tra gli elementi che distinguono SLAP in un panorama affollato di eventi per startup, spicca il focus sul Sud e sul contrasto alla fuga dei talenti. L’evento è pensato per creare connessioni dirette tra chi ha idee innovative e chi può sostenerle. A questo si aggiunge uno spirito accessibile e inclusivo, che si riflette tanto nella grafica quanto nell’esperienza sul campo: un linguaggio diretto, giovane, aperto.

Particolare attenzione è riservata anche ai momenti di networking, con spazi dedicati allo scambio informale tra partecipanti, investitori e ospiti, in un clima che favorisca la collaborazione e la nascita di nuovi progetti.

La finale del contest si terrà in una cornice simbolica: il Battistero di San Giovanni, sito archeologico nel cuore di Canosa, scelto per rappresentare il legame tra radici antiche e futuro.

La call per partecipare è aperta fino al 31 luglio 2025 (informazioni sul sito www.slapitalia.it). Le startup selezionate saranno annunciate entro Ferragosto.