Retail Media Strategies: Engage riunisce il mercato il 18 giugno a Milano. Iscriviti!

Dati, retailer e brand al centro dell’evoluzione del settore. L’appuntamento è all’Auditorum Testori

Per anni il mondo della pubblicità, quello del retail e quello del commerce hanno viaggiato su binari separati. Oggi quei confini stanno rapidamente scomparendo. E il Retail Media è il punto in cui tutti questi mondi iniziano a convergere.

Ne parleremo in occasione della seconda edizione di Engage Conference | Retail Media Strategies, l’evento organizzato da Engage in programma il 18 giugno 2026 all’Auditorium Giovanni Testori di Milano (Palazzo Lombardia), patrocinato dal Retail Institute.

Secondo diverse ricerche internazionali, il settore rappresenta oggi una delle aree a più rapida crescita dell’intero mercato advertising globale, spinto dalla centralità dei first-party data, dall’evoluzione dell’omnicanalità e dall’integrazione sempre più stretta tra media, retail e customer experience.

Nel corso del pomeriggio, dalle 14:30 alle 17:00, seguito da un aperitivo di networking, Engage Conference alternerà keynote, case history e tavole rotonde dedicate ai principali temi che stanno interessando il settore: dal ruolo dei first-party data nelle strategie media all’evoluzione dei retailer in media company, passando per il nodo della misurazione e del ROI, il rapporto tra branding e performance, l’integrazione tra Retail Media, digital e canali fisici e la costruzione di infrastrutture commerce in grado di abilitare dati, attivazione e scalabilità.

Tra gli speaker dell’evento ci saranno rappresentanti di Restore, MediaWorld, Framen, Hic Mobile, Locala, WPP Media, Accenture Song e diversi altri player del mercato. La giornata si concluderà con una tavola rotonda organizzata insieme a Retail Institute dal titolo “Dati, retailer e brand: le nuove regole del gioco”, un confronto tra retailer, brand, agenzie e partner tecnologici sui grandi temi che oggi stanno ridefinendo il settore, tra misurazione, first-party data, media mix, AI e collaborazione di filiera.

La partecipazione all’evento è gratuita fino a esaurimento posti. È possibile iscriversi e consultare il programma sulla pagina ufficiale.