Proprietà intellettuale, mercoledì a Milano c’è il convegno annuale di AIPPI

È in programma per mercoledì 7 febbraio il Convegno Annuale promosso da AIPPI Gruppo Italiano – Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale – con il supporto di Fovea IP, Chadha & Chadha Intellectual Property Firm, lo Studio di comunicazione The Skill, l’agenzia viaggi l’Astrolabio e Legalcommunity.

“Le ultime novità IP in Europa – Regolamento Disegni e Modelli, Pacchetto Brevetti, AI ACT” è il titolo dell’incontro che si svolgerà nella Sala Napoleonica presso l’Università degli Studi di Milano dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Seguirà una cena di Gala presso il rooftop di Alto Ristorante a partire dalle ore 19:30.

L’evento avrà inizio con i saluti dell’avv. Simona Lavagnini, Presidente di AIPPI Italia, dell’avv. Antonio Bana, Responsabile Convegno AIPPI, dell’avv. Antonino La Lumia, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano, e dell’avv. Andrea Tina, Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano.

Il primo panel, moderato dall’avv. Cristiano Bacchini del comitato design di AIPPI e dedicato al regolamento di disegni e modelli, prevede gli interventi del dott. Sergio Rizzo, del Board of Appeal di EUIPO, dell’avv. Piergiorgio Beccari, Presidente di ADIRA, della dott.ssa Silvia Vitrò, presidente f.f. del Tribunale di Torino, e della prof.ssa Mariateresa Maggiolino dell’Università Bocconi.

Il pacchetto brevetti e le prime esperienze della divisione locale UPC di Milano è il tema del secondo panel, moderato dall’avv. Stefania Bergia, Presidente del Gruppo Brevetti di AIPPI. Interverranno la prof.ssa avv. Francesca Ferrari, della rappresentanza permanente presso la UE, il dott. Massimo Scaccabarozzi, Past President di Farmindustria e Presidente sezione farmaceutica e biomedicale dell’Università del Lazio, la dott.ssa Alima Zana e il dott. Paolo Gerli di UPC.

A seguito del coffee break riprenderanno i lavori con la terza ed ultima tavola rotonda sull’AI Act, moderata dal prof. avv.Alessandro Cogo, del Gruppo Diritto d’autore AIPPI. I protagonisti saranno l’avv. Guido Scorza, Componente del Garante per la protezione dei dati personali, l’avv. Antonella Marra, in-house lawyer di Universal Music, Ana Carolina da Motta, di Amazon Web Services, e l’avv. Paolo Lanteri, legal counselor della unità sul Diritto d'Autore per WIPO.