Influencer marketing: Paneangeli e Stardust portano la Stardust Academy nel mondo food con Bake Your Talent

Sono aperte le candidature per una special edition della Stardust Academy. Nasca dalla collaborazione tra Paneangeli, Stardust e Manzoni Bake Your Talent dedicata ai content creator emergenti nel mondo food che vogliono specializzarsi nella pasticceria. Si tratta di un percorso intensivo e gratuito di tre settimane, in programma a Milano dal 3 al 20 novembre, pensato per chi già racconta la propria passione per la cucina sui social e vuole trasformarla in un progetto editoriale più strutturato, riconoscibile e professionale.

Le selezioni sono ufficialmente aperte fino al 9 ottobre (qui il link per candidarsi). L'iniziativa non è rivolta a pasticceri professionisti, ma creator con la passione per impasti, lievitati, dolci e salati e la voglia di scoprire fin dove può portarli il proprio talento. Bake Your Talent nasce infatti per chi sa già muoversi tra cucina e social, ama mettere le mani in pasta e vuole imparare a trasformare ciò che realizza in contenuti capaci di raccontare una storia e costruire una community.

«Con Stardust Academy abbiamo costruito un percorso che, edizione dopo edizione, è diventato un appuntamento sempre più continuativo nella nostra attività di scouting e formazione dei nuovi creator. Con Bake Your Talent, insieme a Paneangeli, portiamo questo modello per la prima volta nel mondo del food e della pasticceria, offrendo ai talenti emergenti un percorso concreto per sviluppare competenze, sperimentare nuovi linguaggi e valorizzare la propria creatività. Un progetto che unisce formazione e brand expertise con l’obiettivo di accompagnare nuovi creator nella costruzione del proprio percorso professionale.» dichiara Daniela Campagna, Head of Marketing di Stardust.

Durante le tre settimane, i cinque talenti selezionati vivranno un percorso immersivo che unisce content creation, bakery e sperimentazione: dai social media alla food photography, dal video editing allo storytelling, fino alle tecniche di baking e pasticceria con i prodotti Paneangeli. Teoria e pratica si incontreranno quotidianamente, con workshop, masterclass e laboratori guidati dai professionisti del mondo Social e pasticceri Paneangeli.

Il percorso porterà ogni partecipante a sviluppare la propria Signature Recipe, una ricetta originale capace di raccontarne stile e personalità, che verrà trasformata nel primo contenuto editoriale professionale del creator e condivisa sui canali ufficiali di Paneangeli.

«Paneangeli accompagna da sempre gli appassionati di baking nelle loro preparazioni, contribuendo a costruire nel tempo una community molto attiva e partecipativa, che ogni giorno condivide ricette, idee e momenti di creatività. Con Bake Your Talent vogliamo offrire un'opportunità concreta a chi desidera sviluppare il proprio talento, mettendo a disposizione le nostre competenze, ispirazione e offrendo occasioni di crescita per una nuova generazione di creator del mondo food. - commenta Riccardo Panichi, Executive Marketing Manager di cameo. - Questa iniziativa si inserisce in un percorso più ampio con cui Paneangeli continua a investire nella relazione con la propria community, valorizzando la passione e la creatività delle persone che ogni giorno scelgono il brand per dare forma alle proprie creazioni.»

Ad accompagnare i creator durante l’intero percorso ci sarà anche Dalia Rivolta, in qualità di Talent Host, che racconterà insieme a loro l’esperienza e i momenti di crescita. A rendere ancora più speciale il percorso sarà la presenza di Benedetta Rossi, che parteciperà alla Giornata Finale per scoprire le Signature Recipes dei partecipanti.

Ma Bake Your Talent non finisce con le tre settimane di Academy. I partecipanti avranno infatti l’opportunità di entrare in un programma di collaborazione continuativa di 12 mesi con Paneangeli, con nuove preparazioni, ricette, campagne e progetti sviluppati insieme al brand.

Per partecipare è necessario essere maggiorenni, svolgere già attività nel mondo food sui social e una forte passione per la creazione di impasti e lievitati. Il percorso è gratuito e si svolgerà interamente in presenza a Milano.

