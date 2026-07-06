Mostra del Cinema: Feelstudio e Venezia Spiagge presentano Redmoon

In occasione dell’83a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Feelstudio e Venezia Spiagge presentano Redmoon – Part of Bluemoon, in collaborazione con The Code: un nuovo hub produttivo nel cuore del Lido di Venezia, pensato per diventare un punto d’incontro tra cinema, talent, media, brand e mondo dell’entertainment.

Situata in Piazzale Bucintoro e affacciata direttamente sull’Adriatico, Redmoon nasce come uno spazio dinamico e multifunzionale, capace di unire produzione di contenuti, hospitality, networking ed eventi durante i giorni della Mostra. La terrazza ospiterà lounge area, set fotografici, press junket e momenti dedicati agli ospiti e ai protagonisti del Festival.

Uno dei cuori editoriali del progetto sarà Pop Corn Club, che porterà a Redmoon una vera e propria factory di contenuti live. Durante la Mostra, l’hub ospiterà sessioni quotidiane di interviste, e format video, dando vita a un racconto costante dei protagonisti e dei momenti più significativi del cinema a Venezia, amplificato attraverso i canali social. Un format che prosegue l’esperienza maturata da Pop Corn Club durante la precedente edizione della Mostra, attraverso interviste e contenuti realizzati con alcuni dei protagonisti del cinema italiano. Per l’edizione 2026, il progetto editoriale prevede un presidio durante i giorni del Festival e una produzione quotidiana di contenuti pensati per il pubblico social.

Accanto alla produzione editoriale, Redmoon sarà uno spazio dedicato all’hospitality e alle relazioni, con momenti di networking e PR, cocktail, e appuntamenti pensati per creare occasioni d’incontro tra le diverse realtà e i protagonisti che animano il panorama cinematografico e creativo durante i giorni della Mostra. Ad arricchire il racconto social saranno inoltre i talent di Feelstudio, Iris Di Domenico e Pier Glionna, protagonisti insieme a One Media di un format dedicato al dietro le quinte del Festival e ai momenti che animeranno il Lido durante i giorni della Mostra.

Redmoon sarà inoltre accompagnata durante i giorni della Mostra da Nike Vision, PanPiuma, SUN68, Arredo3, con Art&Food Group e AcquaSalsa in qualità di partner tecnici e Pop Corn Club e One Media come media partner.

Durante la Mostra, quindi, la terrazza di Bluemoon ospiterà, quindi, attività e momenti di incontro legati al cinema, ai contenuti, all'hospitality e alle relazioni, nel cuore del Lido.