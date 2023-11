Focus Live Visioni al via domani al Museo Nazionale della Scienza a Milano

Alla sesta edizione del festival di Focus oltre 80 ospiti, più di 70 eventi, 40 installazioni, esperienze e un intero padiglione per l’area kids

Ologrammi e zoo robotici, propulsori laser, collegamenti negli abissi e viaggi nel tempo, laboratori interattivi, simulatori, escape room a tema scientifico e giochi, curiosità sul corpo umano ed esplorazioni sull’Intelligenza Artificiale.

Torna da domani, 3 novembre, fino al 5 novembre, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, l’ampio palinsesto di incontri, installazioni, eventi, spettacoli di Focus Live. Per il sesto anno consecutivo la manifestazione organizzata dal mensile Focus - realizzata in collaborazione a Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci e Mediamond - porta a contatto con il pubblico scienziati, divulgatori e ricercatori, ma anche, atleti, artisti, astronauti.

Un programma sempre più ricco, studiato per coinvolgere, creare interazioni, attivare contaminazioni, fornire sempre più strumenti per cambiare il modo di vedere il mondo, la scienza e la tecnologia. A inaugurare l’evento, venerdì 3 novembre, alle ore 9.45, insieme a Raffaele Leone, direttore di Focus, il Direttore Generale del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Fiorenzo Marco Galli, Carlo Mandelli, AD Mondadori Media ed Elena Grandi, Assessora all'Ambiente e Verde.

Il festival prende il via con l'ologramma di Giovanni Soldini, impegnato in un’impresa che documenterà lo stato di salute degli oceani, per passare poi a parlare di buchi neri con l’astrofisica Virginia Benzi e di innovazioni nel calcio con Arrigo Sacchi. Tra gli appuntamenti più attesi di sabato, il talk del professore tiktoker Vincenzo Schettini, la storia dell’universo dal Big Bang a Homo Sapiens raccontata con humor dall’astrofisico divulgatore Filippo Bonaventura e dal protone Primo, i cruciverboni di Stefano Bartezzaghi e l’omaggio a Galileo dello storico Franco Giudice. Nella giornata di domenica incontri con Massimo Temporelli, il campione di apnea Mike Maric, la fumettista e attivista Altares e il gran finale con Telmo Pievani e Marco Paolini.

“Arrivati alla sesta edizione, posso dire che questo festival della conoscenza è sempre più Focus e sempre più Live”, dichiara Raffaele Leone. “Sempre più Focus perché lo spirito è quello del magazine, ovvero accrescere la conoscenza stimolando curiosità e divertimento. Sempre più Live perché ci stiamo impegnando nella ricerca di format e di eventi che non siano solo un incontro dal vivo con scienziati o divulgatori, ma in cui si sperimentino tutte le tecnologie disponibili - realtà aumentata, visori, assaggi di metaverso - per "immergersi" nel sapere. Se a questo aggiungiamo quelle contaminazioni che tanto ci piacciono tra musica, teatro e scienza, ecco che il cerchio si chiude”.

Alla sesta edizione del festival di Focus sono previsti oltre 80 ospiti, più di 70 eventi, 40 installazioni, esperienze e un intero padiglione per l’area kids. Inoltre il 5 novembre, il direttore di TV Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali assegnerà il Telegatto al noto conduttore Carlo Conti.

Focus Live è un evento Mondadori Media, realizzato in collaborazione con il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Mediamond, concessionaria di pubblicità di Mediaset e Mondadori, e numerosi partner. Il palinsesto completo è disponibile live.focus.it.