Campus École The Skill, cresce il successo della summer school per manager italiani

Giunta alla seconda edizione, «Campus École The Skill» la summer school di The Skill, Gruppo di comunicazione strategica con uffici a Roma, Milano, Padova, Bari, Sarzana, Francia e Albania, convince sempre più società, dalle più grandi alle più piccole, che decidono di investire sui propri talenti e sulla formula di ‘vacanza-studio’ tanto cara al Ceo, Andrea Camaiora.

Leggi anche, MARCO BATTAGLIA ENTRA IN THE SKILL: ECCO DI COSA SI OCCUPERÀ

È senz’altro peculiare scegliere di fare una summer school all’estero. Ma perché mai poi la Corsica?

Qui abbiamo la sede francese della nostra società, perché qui da vent’anni la mia famiglia ha il suo secondo ‘nido’. Merito di mia mamma, non a caso la nostra casa si chiama “Villa Carla”.

Ci sono legami forti costruiti nel tempo, con tanti amici che si sono affezionati anche alla nostra società. L’evento in appena due edizioni è esploso e ha convinto realtà importanti: Max Mara, Deloitte, Novartis, gli studi professionali Bandera, SZA e Fornari e Associati, le organizzazioni della sanità privata accreditata Aiop Lombardia e Aris, Cattolica Assicurazioni, MBDA, Nucleco, solo per fare alcuni esempi.

Come è organizzato?

Ci sono tempi di studio e approfondimento e tempi di svago e divertimento. Il relax è indispensabile sia perché è un’esperienza di benessere che viene offerta dalle organizzazioni alle loro risorse e sia perché la pace assicurata dalla Corsica, e in particolare dalla Costa Verde dove si svolge la quattro giorni, è il miglior viatico per apprendere meglio gli insegnamenti che sono sia di natura teorica che pratica.

La formula ‘les pieds dans l’eau’ consente di saltare letteralmente dal momento seminariale al tuffo in mare e viceversa, il clima è gradevole sia sul piano metereologico che dal punto di vista dell’informalità e dell’affabilità reciproca tra studenti e docenti.

A proposito di docenti, alcuni nomi?

Nomi formidabili. L’anno scorso siamo rimasti affascinati dall’allora Ceo di Thales Alenia Space, Massimo Comparini, un assoluto fuoriclasse oggi capo della divisione Spazio di Leonardo. Oltre al presidente di MBDA, Giuseppe Cossiga, e alla giornalista Federica Fantozzi, ex Unità che scrive per Huffington Post, abbiamo potuto apprezzare l’attore Filippo Contri, che sta uscendo a teatro con lo spettacolo ‘Brokeback mountain’ e che ha recitato nella serie ‘Vita da Carlo’ interpretando il ruolo del figlio di Verdone, ma anche l’ex vice presidente della commissione di Vigilanza Rai e deputato, Giorgio Lainati. Grande apprezzamento per una vera e propria lectio magistralis, quella dell’ad della Società di gestione degli impianti nucleari (Sogin), Gian Luca Artizzu.

È il manager di Stato che si è distinto per quella ‘operazione serietà’ lanciata nei mesi scorsi su tempi e costi del decommissioning.

Precisamente. Gian Luca Artizzu ha incantato i partecipanti al corso con la sua lezione su «Persone e numeri, ingredienti determinanti per il successo di un’impresa». Nessuno perdeva una parola del suo intervento, neppure il deputato francese François-Xavier Ceccoli, vice presidente del partito Les Republicains e venuto al Campus École The Skill per seguire i nostri lavori insieme a diversi esponenti della Communauté de Communes de la Costa Verde, che patrocina l’iniziativa. A convincere con le loro lezioni e simulazioni anche alcuni dei nostri ‘head of’ più capaci come Lorenzo Munegato, Simone Massaccesi, Giovanni Cioffi.

Obiettivi?

Far crescere questa esperienza di Campus École The Skill, affinandola e potenziandola. In appena due anni è diventata un appuntamento di rilievo internazionale. Trovo significativo che venga scelta con continuità da multinazionali per premiare le proprie migliori risorse, siano esse dedicate alla comunicazione, ai public affairs, al settore legale o addirittura Ceo. La comunicazione strategica, reputation e crisis management, media training e public speaking sono argomenti che richiedono formazione e tempo da dedicare con serietà. La nostra ricetta convince sempre più e ci ha fatto piacere vedere, attraverso attenzioni, visite e servizi, che abbia suscitato interesse anche da parte francese.