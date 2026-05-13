Yamamoto evolve la strategia di marca e lancia la Linea Sport. A supporto una campagna firmata Caffeina

Yamamoto, annuncia un’evoluzione strategica con il lancio della nuova Linea Sport. La campagna, curata da Caffeina, segna un passo nel percorso del brand: estendere la propria autorità scientifica nella nutrizione — consolidata negli anni ai massimi livelli del fitness e del bodybuilding — a tutto l’ecosistema sportivo e della nutraceutica.

L'obiettivo della macro-strategia 2026 è consolidare Yamamoto come brand di nutrizione a 360° capace di raggiungere un target ampio e trasversale di appassionati di wellness, valorizzando l'efficacia dei propri prodotti in ogni contesto di performance. La Linea Sport diventa l'elemento di connessione tra discipline diverse — dal ciclismo al calcio, dal basket al running — dove la corretta nutrizione accende l'energia per dare il massimo.

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Questa visione prende vita nella piattaforma creativa "Prenditi il massimo dallo sport", che si traduce in un racconto visivo capace di trasmettere l’energia della performance pura. Protagonista del Video Hero è l'Ambassador Claudio Marchisio, la cui collaborazione con il brand, attiva già da due anni, si evolve oggi per sostenere e amplificare questo nuovo capitolo. La creatività nasconde diversi easter egg dedicati ai nuovi volti del brand per il 2026: il video svela infatti una serie di cammei che richiamano campioni del calibro di Simone Fontecchio, ala NBA dei Miami Heat, insieme a Cristiana Girelli, capitana della Nazionale Italiana, ed Eleonora Goldoni, centrocampista della Lazio e della Nazionale, Asia Bragonzi e Henrietta Csiszár rispettivamente attaccante e centrocampista di Trabzonspor e Inter Women. Questi atleti, integrati organicamente nel racconto, sottolineano la volontà di Yamamoto di abbracciare ogni disciplina con autorità scientifica.

Il progetto si articola attraverso una struttura di campagna pensata per presidiare i touchpoint digitali più rilevanti per il target. La distribuzione video cross-canale su YouTube, Instagram e TikTok alterna l'alto impatto del Video Hero a una narrazione più granulare, dove il coinvolgimento della squad di talent e di una vasta rete di UGC creator risulta fondamentale. Saranno loro a portare autenticità e contenuti educational sui benefici dei prodotti, costruendo un dialogo costante e autorevole con tutte le community sportive.