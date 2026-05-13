I Consorzi Cial, Corepla e Ricrea rilanciano la sfida del riciclo con “Un Sacco in Comune 2026”

Educare alla raccolta dei rifiuti e favorire il corretto riciclo degli imballaggi in alluminio, plastica e acciaio: questo l’obiettivo del progetto "Un Sacco in Comune: la sfida del riciclo!" promosso dai Consorzi Cial, Corepla e Ricrea.

A supporto del progetto c’è BBoard Com, storico partner di Corepla, che, dopo i buoni risultati delle scorse edizioni, ha rimesso a disposizione le proprie competenze per la riuscita dell’iniziativa voluta dai tre Consorzi nazionali, che quest’anno arriva tra le strade dell’Abruzzo.

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Un Sacco in Comune nasce non solo per educare al riciclo degli imballaggi in alluminio, plastica e acciaio, ma punta a creare una vera connessione con il territorio. L’Aquila, Pescara, Teramo e Chieti sono già nel vivo della competizione virtuosa: fino al 30 giugno, infatti, i cittadini si sfideranno per portare il proprio Comune sul gradino più alto del podio e aggiudicarsi un buono del valore di 10.000 euro da devolvere poi per l’acquisto di materiale scolastico per le scuole locali.

"Essere ancora una volta al fianco di Cial, Corepla e Ricrea in questo progetto ci permette di trasformare un messaggio importante come la tutela dell'ambiente in un'esperienza capace di ingaggiare le persone. Con 'Un Sacco in Comune 2026' abbiamo voluto dare un linguaggio nuovo alla sostenibilità, mettendo a disposizione il nostro know how per unire i cittadini verso un obiettivo comune. Vedere l'impatto positivo che la nostra strategia ha sul territorio e sulle scuole è la soddisfazione più grande per tutto il team di BBoard", spiega Massimo Sala, CEO di Gruppo BBoard.

Coerentemente alle indicazioni dei tre Consorzi, BBoard Com ha curato l’identità della campagna di comunicazione, realizzando in collaborazione con l'illustratrice Marianna Tomaselli dei visual unici, dedicati a ogni città.

La business unit ha sviluppato inoltre una landing page ad hoc, per rendere l'iniziativa accessibile a tutti e ha invaso le città con un piano di comunicazione integrato, che spazia dalle affissioni locali in vari formati, alla distribuzione di locandine negli esercizi commerciali delle zone interessate, fino alla realizzazione di spot radio e TV per le emittenti locali.

A beneficio del progetto promosso dai Consorzi Cial, Corepla e Ricrea, sono stati inoltre messi in campo eventi on-field con hostess dedicate, impegnate a sensibilizzare i cittadini grazie a un quiz a tema (fruibile tramite tablet) e gadget esclusivi ideati ad hoc per incentivare la partecipazione attiva.