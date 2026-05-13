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21/05/2026
di Caterina Varpi

Trentino Marketing online con i giocatori del Napoli nella campagna “Trentino. Una bellezza che va oltre le parole”

La comunicazione firmata da Next Different sarà articolata in due wave

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"Raccontare il Trentino a parole non basta": è da questa consapevolezza che nasce “Trentino. Una bellezza che va oltre le parole”, la nuova campagna ideata e realizzata da Next Different, parte del nuovo polo italiano della comunicazione nato dall’integrazione con Uniting, per Trentino Marketing in collaborazione con SSC Napoli.

Il progetto mette al centro questo insight: "Alcune emozioni non possono essere spiegate, ma soltanto vissute. E il Trentino è una di queste". La campagna coinvolge alcuni giocatori della squadra partenopea - tra cui Hojlund, Gilmour, Giovane e Vergara - che raccontano il Trentino nella propria lingua madre. Le loro parole, pronunciate in danese, gaelico e portoghese, risultano volutamente incomprensibili anche attraverso sottotitoli che non aiutano la traduzione. A comunicare davvero sono però le emozioni autentiche, gli sguardi, i gesti e le reazioni spontanee dei protagonisti.

Un racconto che trasforma la barriera linguistica in un elemento narrativo, rafforzando il concept creativo: "Il Trentino non si spiega, si vive".

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La comunicazione sarà articolata in due wave. La prima, live da maggio, prevede la diffusione del video hero da 30 secondi e di una serie di soggetti short dedicati a differenti experience del territorio - natura, bike, trekking, rafting e sport acquatici - realizzati presso il centro di allenamento SSC Napoli di Castel Volturno e pianificati su digital e social media. La seconda prenderà invece il via a luglio con nuovi contenuti social girati direttamente in Trentino, in Val di Sole, a Dimaro - Folgarida, in occasione del ritiro estivo della squadra che si svolge qui da 16 anni.

La nuova campagna Trentino Marketing con i giocatori del Napoli. I crediti

Di seguito l'elenco dei professionisti di Next Different che hanno lavorato alla campagna.

  • Chief Creative Officer: Francesco Epifani
  • Group Creative Director: Oscar Colombo
  • Executive Creative Director: Massimo Del Monaco
  • Creative Director: Davide Stelitano
  • Creative & Strategy Manager: Francesco Policoro
  • Senior Copywriter: Davide Grill, Cosimo Iorio
  • Senior Art Director: Mattia Esposito
  • Art Director Junior: Maria Peruffo
  • Senior Content Manager: Pietro Giuliani
  • Content Manager: Francesco Zicconi
  • Head of production: Valentina Rizzato
  • Executive producer: Lorenzo Zambelli Hosmer
  • Director: Tommaso Deboni
  • Client Director: Silvia Napolitano
  • Account Director: Sabrina Di Gregorio
  • Commercial Director: Matteo Scortegagna

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