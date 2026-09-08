Sodico Group: un piano media da oltre 4,5 milioni di euro per lo spot di Vitalcare Professional

Il gruppo aumenta gli investimenti in comunicazione per sostenere il brand haircare La pianificazione è curata da Creative Media, mentre la creatività è firmata da Pixel Art

Sodico Group aumenta la spesa la per comunicazione in vista del lancio del nuovo piano media a sostegno di Vitalcare Professional, il suo brand haircare con le sue linee Keratin, Nutritive e Argan e i trattamenti Hyaluke.

Il planning, fa sapere l’azienda, vale oltre 4,5 milioni di euro a listino e coinvolge televisione, Connected Tv e digital. Un investimento pensato non solo per sostenere le vendite, ma per consolidare la riconoscibilità e la reputazione dell'azienda nel comparto beauty, accanto agli altri marchi del portafoglio, ovvero Naturaverde, Intima+ e Omeovita.

Il piano media prevede due flight sui canali Sky (TV8, Cielo, Sky Uno e Sky Arte), dal 27 settembre al 10 ottobre e dal 15 al 28 novembre, con focus sul target donne 25-54 anni: una presenza continuativa, pensata per accompagnare i momenti di maggiore ascolto e rafforzare la notorietà del brand nel corso di tutta la stagione.

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Accanto alla tv lineare, la strategia si estende al mondo Connected Tv e programmatic su Smart Tv, console (Nintendo, PlayStation, Xbox) e dispositivi streaming (Apple Tv, Rakuten Tv e Fire Tv), e a una programmazione digital che integra social media, content strategy, campagne Google Ads e YouTube e influencer marketing.

Ad occuparsi della pianificazione è stata Creative Media, l’agenzia di Milano che da anni collabora con Sodico, mentre la creatività della campagna pubblicitaria porta la firma di pixel Art, da due anni partner del gruppo.

“Investire in comunicazione in modo continuativo è il modo in cui accompagniamo la crescita dei nostri brand”, commenta Claudia Colomboni, responsabile marketing e comunicazione del gruppo. “Con Vitalcare Professional abbiamo costruito un piano che integra televisione, Connected TV e digital, per essere presenti nei momenti e negli spazi in cui le persone scelgono di informarsi e lasciarsi ispirare”.