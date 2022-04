Regione Marche, ecco il nuovo spot per il turismo con Roberto Mancini

Saranno on air dal 15 aprile in televisione e sulle principali piattaforme digitali i nuovi spot pubblicitari con cui Regione Marche promuove la sua offerta turistica. Presentata alla Bit di Milano, ha ancora una volta per testimonial Roberto Mancini, il ct marchigiano della nazionale di calcio.

I nuovi spot con Roberto Mancini sono stati girati lo scorso ottobre in alcuni dei luoghi più suggestivi delle Marche da Traipler.com, la piattaforma di video content marketing fondata da Aldo Ricci.

“Scopri le Marche” è lo slogan scelto quest’anno per veicolare il concetto che le Marche sono sempre una piacevole sorpresa, anche quando ci ritorni e ti sembra di conoscerle un po’. Perché c’è sempre qualcosa che non ti aspetti, come una meraviglia dell’arte racchiusa nello scrigno di qualche piccolo museo dell’Appenino, un tempietto neoclassico nel cuore delle grotte dalle trine millenarie scolpite dall’acqua, un Lorenzo Lotto vicino al più famoso santuario mariano d’Italia o tre ristoranti stellati in cui andare dopo aver assistito a una rappresentazione lirica nelle due tra le più famose rassegne nazionali e internazionali: il Macerata Opera e il Rossini Opera Festival. Insomma, sottolinea la campagna, una destinazione da scoprire nella sua interezza. perché dal mare alla montagna ci sono pochi chilometri con borghi, paesaggi, scorci, colori e sapori.