Regione Lombardia promuove una campagna per la prevenzione del tumore al seno, coinvolgendo la GDO

Regione Lombardia ha avviato, durante il mese della prevenzione, una campagna dedicata alle donne tra 45 ai 74 anni che vivono in Lombardia, per sensibilizzarle sull’importanza di aderire allo screening mammografico gratuito offerto dal Servizio Sanitario Regionale.

La campagna, denominata #iononaspetto “Se davvero ti vuoi bene prenota oggi”, ha avuto come testimonial la nota attrice Ambra Angiolini - che ha aderito a titolo gratuito all’iniziativa - ed è stata promossa in Lombardia tramite vari strumenti media.

Per la pianificazione di questa iniziativa, la media agency OMD Italy, che opera per Regione Lombardia, ha coinvolto Blu Media Group, specialista nella comunicazione outdoor e in store; la campagna è stata veicolata anche su 20.000 carrelli della spesa, all’interno delle 7 primarie insegne della GDO, distribuite su 10 province della Regione.

Il valore aggiunto di utilizzare i carry media, per un messaggio sociale così importante, è stato quello di raggiungere il target richiesto da Regione Lombardia con una comunicazione estremamente diretta e capillare nel mese in cui l’affluenza è molto intensa, con il risultato di arrivare al maggior numero possibile di donne, spiega la nota stampa.

Gli strumenti di comunicazione (Supermall by Avip) dedicati alla grande distribuzione di Blu Media Group, posti nelle principali città, offrono un posizionamento interessante per andare a coprire questo tipo di target anche in campagne sociali e istituzionali.