Pubblicità: Italfarmaco lancia il Dolcimetro con Euglycem. Firma InGood

Sensibilizzare sull’importanza del controllo glicemico attraverso un linguaggio empatico e immediato: con questo l’obiettivo, Italfarmaco lancia una nuova campagna pubblicitaria che introduce il concetto di “Dolcezza sotto controllo” per Euglycem, l’integratore alimentare che aiuta a mantenere nella norma i valori di glicemia e contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti.

La campagna nasce da un insight chiaro: la dolcezza è un valore positivo, ma solo se è tenuta sotto controllo. Un concetto che viene sviluppato attraverso un parallelismo tra il concetto di dolcezza intesa come livello di zucchero nel sangue e quella espressa sul piano emotivo.

Protagonista della creatività è il Dolcimetro, simbolo visivo e concettuale del ruolo di Euglycem nel mantenere i valori nella norma. La narrazione prende forma attraverso una multisoggetto – Poster, Lettera e Super fan – in cui il Dolcimetro aiuta un ragazzo eccessivamente romantico a misurare le proprie dichiarazioni d’affetto nei confronti della sua amata. Ogni capitolo, ambientato in contesti quotidiani, ribadisce il messaggio centrale: l’eccesso di dolcezza, emotiva o glicemica, non porta mai a conseguenze positive. Con Euglycem, invece, resta sempre sotto controllo.

Ideata e realizzata dall’agenzia InGood, con pianificazione media a cura di LiveMe5ive, la campagna “Dolcezza sotto controllo” è appena partita e integra un’attività che coinvolge i principali canali digitali (YouTube, Meta, Waze, Google Discovery e Search) e un piano tattico a supporto delle attivazioni sul territorio. Il lancio proseguirà fino a dicembre, con un culmine a novembre in occasione della Giornata Mondiale del Diabete.

A completamento della campagna pubblicitaria, nei mesi di ottobre e novembre, nelle farmacie Alphega aderenti in Toscana, Liguria e Sicilia sarà possibile effettuare lo screening dell’emoglobina glicata a prezzo agevolato.

Di seguito uno degli spot.