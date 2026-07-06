Doritos porta in Italia "Il gusto dell'Adrenalina": campagna e limited edition per la Formula 1

Nell'ambito della partnership globale PepsiCo-Formula 1, il brand debutta in TV su Sky Sport e TV8 e sarà protagonista al Gran Premio d'Italia di Monza con Doritos Loaded, progetto culinary firmato anche da Gordon Ramsay

Doritos arriva in Italia con "Il gusto dell'Adrenalina", nuova campagna che traduce l'universo della Formula 1 in un'esperienza di consumo legata al brand.

Il progetto si inserisce nella più ampia partnership globale tra PepsiCo e Formula 1, pensata per avvicinare i brand del gruppo al mondo del motorsport e creare nuove occasioni di ingaggio per i fan.

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Ad aprire il progetto è il lancio della Limited Edition F1 al gusto Salsa Sriracha, disponibile da metà luglio, accompagnata da un'attivazione in-store e dal concorso Power of 1, che offre ai consumatori la possibilità di vivere un'esperienza legata al mondo della Formula 1.

A supporto del lancio, Doritos debutta per la prima volta in televisione in Italia: l'hero content della campagna è on air dal 26 giugno su Sky Sport, Sky Sport F1 e in chiaro su TV8, in occasione di una selezione di Gran Premi dall'Austria fino a Monza. La campagna è amplificata da un ecosistema digital e social e da un'attività di seeding rivolta a creator e talent affini al territorio del brand.

Il percorso culmina nei tre giorni del Gran Premio d'Italia di Monza, dove Doritos sarà protagonista nella Fan Zone con Doritos Loaded, progetto culinary che trasforma la tortilla chip nella base di ricette originali. Il menu include quattro proposte: una ricetta firmata da Gordon Ramsay, il Beef Burrito come ricetta signature internazionale, e due ricette ispirate alla tradizione italiana, Bolognese e Parmigiana, sviluppate con Chef in Camicia, food media company partner del progetto e responsabile dell'amplificazione social dell'attivazione. L'Italia è il primo Paese, tra quelli coinvolti nei Gran Premi, a proporre ricette locali all'interno del progetto Doritos Loaded.

Chi ha lavorato alla campagna per Doritos

Ecco agenzie e personalità coinvolte:

Creative Agency - PS21

Campaign: Taste the Thrill

Client Contact: Jonnie Cahill, Kyle Gore, Liam Flanigan, Fernando Kahane, Alessia Taddei, Matt Saeger, Jon Oakeley

Production Company: Rebolucion

Director: Blok

Executive Producers: Ramon Corominas & Sete Ledo

Producer: Lucy Perez

Director of Photography (DOP): Adri del Val

Production Designer: Curru Garabal

Stylist: Charo Ferrer

Post-Production: Metropolitana

Color Grading: Alex Gregory (Harbor Pictures)

Sound Design: George Castle (Harbor Pictures)

Editor: Charlie Moreton (Work Editorial)

Post-Producer: Santiago Sierra Arrigorriaga

Music: Alberto Torres (Malalengua)

Voiceover (VO): David Croft

PR Agency - WaMe